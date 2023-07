Siete de cada 10 argentinos compran alimentos de origen vegetal y opta por ingredientes naturales

El 85% de los consumidores latinoamericanos reconoce el efecto positivo de las fibras en la digestión / Foto: Pepe Mateos.

El 69% de los consumidores argentinos compra alimentos de origen vegetal y 78% compraría más en panaderías donde todo se elabora con ingredientes naturales, según la, estudio global sobre lasEsta tendencia en las preferencias de los consumidores reconfigura la industria, impulsando una innovación en el ámbito de las alternativas de origen vegetal, señaló la empresa de origen belga., indica el trabajo, que afirma que a medida que esta tendencia evoluciona, los consumidores tienende los productos de origen vegetal."La competencia por crear las mejores ofertas a base de plantas es fuerte, lo que impulsa a la industria a llegar a nuevos niveles de creatividad y excelencia", destaca Evelyn González, vicepresidenta de Marketing para Centroamérica, Sudamérica y el Caribe de Puratos.Esta, en particular la intestinal, provoca un aumento de la demanda de productos de panadería, repostería y chocolatería con probióticos, prebióticos y fibra.El 85% de los consumidores latinoamericanos reconoce el efecto positivo de las fibras en la digestión, mientras que 73% confía en ingredientes que mejoran la salud intestinal y la digestión; incluso 37% de los consumidores latinoamericanos estaría dispuesto a pagar más por productos que contengan ingredientes beneficiosos para la salud.Sin embargo, lograr un equilibrio entre salud y placer sigue siendo crucial para los productores de alimentos ya que el sabor es uno de los principales factores que influyen en la elección de los consumidores a la hora de comprar pan, pastelería, repostería y chocolate.En relación al, 55% de los argentinos considera que es más saludable y 68% está de acuerdo en que las alternativas vegetales saben tan bien como los alimentos de origen animal.En cuanto a la percepción sobre la alimentación basada en plantas, 76% de los argentinos está de acuerdo en que tiene un impacto positivo en el medio ambiente y 72% considera que es más saludable que la de origen animal.Sobre las preferencias de los consumidores por lo "clásico", 72% de los argentinos también valora tener un ingrediente familiar al probar nuevos tipos de comida, como por ejemplo en el caso el dulce de leche o crema pastelera.Sin embargo, la tendencia que reivindica lo clásico no aparece reñida con el apoyo de los consumidores de pastelería, panificados y chocolates a los productos “inspirados en la tecnología”.En ese sentido, 68% de los argentinos cree en el progreso de la alimentación a través de la ciencia.El relevamiento tuvo hasta un capítulo dedicado a los, donde 72% de los argentinos reveló que busca productos que contribuyan a la salud mental.“Nuestra industria está impulsada por tendencias que están profundamente entrelazadas con fenómenos culturales, movimientos sociales y factores macroeconómicos; debemos ser proactivos, previsores y estar íntimamente conectados con el pulso del cambio”, afirma Sophie Blum, Chief Marketing and Channels Officer en Puratos.