Valentín Rossi logró el séptimo puesto en el Mundial Sub 23 de canotaje

Foto: Prensa FAC.

El palista bonaerenseintegrante del seleccionado argentino de canotaje de velocidad, obtuvo este sábado el séptimo puesto en la final A (del primero al noveno puesto) en la prueba dey de su categoría en Auronzo, Italia.Rossi, de 21 años y representante del club Náutico San Pedro, terminó séptimo con un tiempo de 3m39s67/100 en la final que ganó el alemán Tobías Hammer con un registro de 3m32s51/100.El palista argentino quedó tercero en su regata clasificatoria, con un tiempo de 3m44s60/100, detrás del francés Steven Henry (3m44s38/100) y el húngaro Hunor Hidvegi, que ganó con un registro de 3m44s 30, y pasó a una de las semifinales, que dio tres plazas directas a la final A del sábado próximo.En la semifinal, Rossi, oriundo de San Pedro, provincia de Buenos Aires, obtuvo el segundo puesto con un tiempo de 3m38s63/100 detrás de Thorbjorn Rask, de Dinamarca, que venció con 3m36s46/100.De este modo, el seleccionado argentino clasificó cinco botes a finales A en el Mundial junior y Sub 23, en un suceso histórico en ese deporte nacional.El viernes pasado, el rionegrino Aramis Sánchez Ayala obtuvo el sexto puesto en la final A (del primero al noveno puesto) de la prueba C1 1000 metros junior.El palista argentino terminó en el sexto puesto con un tiempo de 4m10s53/100 en la final que ganó el italiano Samuele Veglianti con un registro de 3m58s55/100.Además, en K4 Sub 23, los bonaerenses Manuel Orero, Pedro Ratto y los entrerrianos Pedro Ratto y Bautista Itria obtuvieron el séptimo puesto en la final A, con un tiempo de 1m24s24/100 en la regata que venció Hungría con una marca de 1m20s82/100.Y en K4 500 sub 23, las bonaerenses Candelaria Sequeira, Rebeca D'estefano, Lucia Aziz y la santafesina Paulina Contini, quedaron novenas en la final A, con un tiempo de 1m37s96/100 en la final que ganó Hungría con 1m:33s09/100.Mañana, la entrerriana Martina Vela disputará la final A en C1 sub 23 200 metros tras quedar tercera en su regata clasificatoria con un tiempo de 47s23/100 en la prueba que ganó la polaca Katarzyna Szperkiewicz con 46s/62.Además, hoy, la dupla integrada por Vicente Vergauven y Luca Micatrotta (K2 junior 500 metros) concluyó en el décimo puesto al ganar la final B (del décimo al 18vo lugar) con un tiempo de 1m33s40/100, en tanto que en K2 junior 500 metros, Candela Velázquez y Martina Catalano terminaron en el 13er puesto al quedar cuartas, con un tiempo de 1m53s20/100 en la final B.En tanto que el binomio conformado por Benjamín Cardozo y Joaquín Lukac quedaron en el 15to puesto tras ubicarse quinto, con un registro de 1m49s38/100, en la final B de C2 500 Sub 23.