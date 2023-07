Los Pumas recibieron una lección de los All Blacks

Foto: Alfredo Ponce.

Elcumplió este sábado un estreno deslucido en elen un colmado estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.El equipo oceánico, campeón defensor y máximo ganador del torneo con 8 títulos, resolvió el juego en el primer tiempocon tries de de Dane Coles, Ardie Savea, Jordie Barrett, Rieko Ioane y Aaron Smith, complementados por tres conversiones del apertura Damian McKenzie.En el segundo, el pilar Lucio Sordoni (12m.), en su vuelta a Los Pumas desde 2020, anotó los primeros puntos argentinos en el ingoal neozelandés y sobre el final del partido Agustín Creevy señaló el segundo try del equipo "albiceleste", convertido por Emiliano Boffelli.Durante la etapa complementaria, Beauden Barrett y Emoni Narawa decoraron el tanteador de los All Blacks con dos nuevos tries.Los Pumas volverán a presentarse el sábado próximo desde las 6:45 como visitantes de Australia en el CommBank Stadium de la ciudad de Sydney. Ese mismo día, los All Blacks recibirán al campeón mundial Sudáfrica (4:05) en Auckland.