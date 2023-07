El CCK abre sus puertas a la Feria del Libro Infantil y Juvenil

El mayor evento del país destinado a primeros lectores se hará del 10 al 30 de julio / Foto: Archivo.

Con más del doble de actividades que en su última edición -cerca de 300, entre shows, talleres, lecturas y charlas- regresará el próximo lunes, de manera más bien atípica, la 31° Feria del Libro Infantil y Juvenil: por primera vez el Centro Cultural Kirchner (CCK) en pleno estará a disposición de feriantes, artistas, escritores y visitantes y, también por primera vez, en un claro gesto reparatorio, será una escritora, Canela, quien abra el evento con su discurso, de la misma forma que ocurre hace ya 20 años en la tradicional Feria del Libro de Buenos Aires.El mayor evento del país destinado a primeros lectores, adolescentes, jóvenes y mediadores de lectura se hará del 10 al 30 de julio con entrada gratuita en cinco espacios simultáneos del porteño CCK, sobre Sarmiento 151, de la ciudad de Buenos Aires, en lo que será una de sus ediciones más ambiciosas, con la inauguración de dos nuevos espacios: uno exclusivo para cómics en la terraza de la Ballena, y otro para expositores, en el segundo piso."Cada rincón, cada sala, cada espacio del CCK estará dedicado este año a actividades y exposiciones duplicando la programación de la Feria este año", resalta Gabriela Pérez, titular de la Comisión de la Feria Infantil de la Fundación El Libro y directora del sello infantil Riderchail, en diálogo con Télam, sobre el encuentro que históricamente anticipa el receso invernal en esta parte de la Argentina y acompaña el inicio de las vacaciones en otras provincias.Será Canela quien materialice la decisión de poner en valor a la literatura infantil recurriendo a sus autores -parte del entramado que se teje entre lectores, editores y mediadores- ya que nunca en su historia el discurso inaugural de esta feria estuvo a cargo de una escritora o un escritor.La editora y comunicadora -ganadora del Gran Premio de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil (Alija) 2023 por su novela "La Hoguera"-, abrirá la Feria con su discurso, el lunes a las 17 en el CCK.Se trata de una autora con un extenso recorrido en este campo literario: dirigió el departamento de literatura infantil y juvenil de Sudamericana y en la actualidad trabaja en una novela sobre jóvenes de familias ensambladas."Realmente ha sido un error que en las ediciones anteriores esto no sucediera porque quién mejor, qué persona es la más indicada para dar el puntapié inicial a un evento de libros que, entre comillas, un hacedor de libros, un promotor de libros y de la lectura", explica Pérez.Por eso, la titular de la Comisión de la Feria Infantil asegura que han "decidido suplir esta falencia y Canela va a dejar abierto el camino para que en las futuras ediciones de la Feria Infantil y Juvenil sean inauguradas por autores o autoras, tanto sean escritoras, ilustradores o ilustradores. En definitiva, quienes han dedicado gran parte de su vida a hacer libros para chicos y a formar pequeños y jóvenes lectores".Esto trae como consecuencia duplicar la oferta: "habrá más de 100 espectáculos de la mano de narradores como Alejandra Alliende, Nanucuentos, Any Gonzálezs y el Grupo La Llave; más de 100 talleres de ilustración con Gise Four, Leo Frino, Ricardo Blotta, Gabriela Burín y Fede Di Pila entre muchísimos otros; y otros 100 de ciencia junto a Melquíades por ejemplo", enumera Pérez.Pero eso no es todo, habrá espectáculos en La Ballena (con una capacidad para 500 personas) de la mano del grupo teatral "Tres gatos locos" de Galo Bodoc, "Cazacuentos favorito" con Enzo Ordeig y la banda Nilocos. Una programación especial para jóvenes organizada por Cris Alemany que incluye además del ya mencionado Festival de Historietas, diez actividades con Bookfluencers y un concurso y desfile de cosplay.La Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA) ofrecerá la Muestra de ilustraciones en torno a los 40 años de democracia" y está programado un desafío de postas (los visitantes deberán buscar pistas en diferentes espacios de la feria) con grandes premios. Y obviamente presentaciones y firmas de libros. Todo de manera simultánea y continuada en cinco salas del segundo al quinto piso.Mientras que los stands de expositores con toda la oferta bibliodiversa la encontrarán en la plaza seca de planta baja y en la terraza, donde estará el espacio exclusivo para editoriales de cómics y literatura juvenil.Además contarán con el "Festivalito de historietas" para chicas y chicos de seis a 12 años y el "Festival de historietas" para jóvenes de 13 a 17; ambos coordinados por Luciano Saracino. donde entre los convocados están: Ariel Olivetti, César Da Col, El Bruno, Pablo Tambuscio, Aleta Vidal, Gerardo Baró, J.J. Rovella, Max Aguirre y Salvador Sanz son los nombres que se leen entre los invitados,También se desarrollarán, como cada año, las Jornadas Docentes, que incluyen "La Gran Travesía" el 20 y 21 de julio, con la conferencia de apertura a cargo de Adela Basch, y las Jornadas Profesionales, el día 19 de julio, con el cierre a cargo de la editora Gloria Rodrigué, titular del sello Edhasa. Y el 28 se entregarán "Los premios Pregonero", a personalidades e instituciones que se destacan en la promoción de la lectura desde la primera infancia."Las ferias del libro son una fiesta", dice a Télam Ezequiel Martínez, director general de la Fundación el Libro, pero advierte que entre los principales desafíos de este año está "mantener la oferta cultural" en "un contexto inflacionario" y recuerda que "por eso se vienen reclamando medidas impostergables, que requieren una regulación por parte del Estado, para evitar el creciente deterioro del ecosistema del libro".Ocurre que "la industria editorial no es ajena a la crisis inflacionaria que están transitando muchos sectores en nuestro país y el papel, que tiene una participación de más del 50% en el costo general de un libro, en 2022 aumentó un 150%, superando ampliamente el nivel inflacionario. A su vez, el papel ilustración, que se utiliza comúnmente para tapas, contratapas y libros infantiles, subió su precio en un 300%"."El esfuerzo en este contexto es lograr que la Feria del Libro Infantil y Juvenil siga siendo una celebración del libro y la lectura", afirma.El Banco Nación lanzará promociones especiales para la Feria y el Banco Provincia ofrecerá para sus tarjetas de crédito y débito 30% de reintegro en las compras y cuatro cuotas sin interés.Asimismo, habrá promociones especiales para docentes, y el programa "Librería Amiga" con un 50% de descuento para todos los libreros que compren en los stands de la Feria.Con entrada gratuita la Feria del Libro Infantil y Juvenil, organizada por la Fundación El Libro como un aporte para la formación cultural y educativa de niños y jóvenes, incentivando su relación temprana con los libros en un ambiente de alegría y entretenimiento, podrá visitarse del 10 y 11 de julio de 9 a 18, del 12 al 14 de julio de 9 a 20 y del 15 al 30 de julio de 14 a 20.