Con eje en la gestión y el Gasoducto como bandera, avanza la campaña de UxP

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa encabezarán la inauguración del Gasoducto / Foto: Archivo.

Para Massa, el Gasoducto cambiará la matriz energética Argentina / Foto: Pablo Añeli.

Rossi, Massa y su jefe de campaña, De Pedro / Foto: TW @wadodecorrido.

Unión por la Patria (UxP) continuará con una campaña basada en la gestión con la obra pública y con el gasoducto presidente Néstor Kirchner (GPNK) como bandera, tras la foto de unidad que se concretará este domingo en la ciudad bonaerense de Salliqueló con la presencia de los principales referentes de la coalición, a 35 días de las PASO."Alberto, Cristina, Sergio, Máximo, Wado, Axel y varios gobernadores. Todos juntos", anunciaba entusiasmado hace unos días uno de los armadores de la ingeniería electoral de UxP de cara a las primarias, para destacar el simbolismo de un acto que mostrará una fuerza unificada y con "una gran sinergia para ofrecer soluciones a los problemas reales de la gente", según evaluó.La foto política de unidad entre los principales referentes de los sectores que componen el oficialismo no se dará en cualquier momento ni en cualquier lugar: será un 9 de Julio, en el día de la Independencia, y en Salliqueló, provincia de Buenos Aires, donde se inaugurará la primera etapa del gasoducto troncal de 573 kilómetros que viene desde Vaca Muerta.Allí, en esa imagen final en el escenario con la obra del GPNK y la planta Saturno de Transportadora Gas del Sur (TGS) de fondo, estarán resumidos los tres ejes que articularán la campaña de Unión por la Patria: "unidad", "gestión" y "defender la patria".En relación a los primeros dos conceptos, las próximas semanas mostrarán que la unión del frente electoral construido alrededor del peronismo se alimenta de la suma y el compromiso de distintas partes, con voces e intérpretes que pueden tener matices pero que coinciden en "una única partitura": "unidad y gestión", según remarcan en el comando de campaña.La otra definición fuerte será un llamado a defender el país, con una apelación al aporte individual de cada ciudadano: "La Patria sos vos. Vamos a defenderla", es, por ejemplo, una de las claves del primer spot que UxP utilizará en el espacio reglamentario cedido para los distintos partidos políticos, y que se enmarcará en una narrativa de tipo 'coral' que exhibirá testimonios individuales de personas comunes.Las microhistorias confluirán en los valores de unidad nacional y esfuerzo en la gestión y luego resaltarán el primer hito como "marca hacia el futuro", la llegada a la provincia de Buenos Aires del trazado del gasoducto desde el yacimiento de combustibles no convencionales de Vaca Muerta, lo que permitirá "pasar de un país agroexportador a un país energético exportador".Sobre la convocatoria a la unión y a la defensa del país, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, remarcó este sábado que esas premisas que busca representar el oficialismo son claves y necesarias "para enfrentar a la oposición, que solo propone ajuste".En esa línea, el acto de este domingo en Salliqueló marcará para UxP el inicio de una campaña en la que se percibe un clima de mayor expectativa y esperanza.El clima contrasta con el pesimismo que se adueñó del oficialismo tras las elecciones de medio término de 2021, en las que el entonces Frente de Todos perdió muchos votos y además cayó la asistencia general a las urnas, lo que abrió un malestar que luego se profundizó por los distanciamientos y diferencias públicas.En las últimas dos semanas, la fórmula presidencial Sergio Massa-Agustín Rossi generó en la coalición un cambio de aire y, asumida por la estructura partidaria como un binomio de 'unidad mayoritaria', puso en marcha la maquinaria del PJ con una progresiva recuperación de la confianza.Desde el entorno del ministro de Economía y precandidato, reiteraron que el objetivo en esta etapa aspira a continuar con una hiperactiva agenda de trabajo basada en la estabilización de la economía, en combatir la inflación y apuntalar el poder adquisitivo del salario, con la prioridad puesta en aquellos que han perdido frente a los aumentos de precios.En esa misión, Massa tendrá "mayor centralidad" y "dedicará la mayor cantidad de horas a la función pública" y solo los fines de semanas realizará actividades proselitistas, adelantaron.La mesa de coordinación política, que lidera el jefe de campaña de UxP y ministro del Interior Eduardo 'Wado' de Pedro, adoptó como búnker unas oficinas de la calle Bartolomé Mitre al 300, a una cuadra de Plaza de Mayo, y ya inició una serie de reuniones para diseñar un plan de recorridas por las provincias, en el marco del programa de obra pública.Para los asesores y especialistas en comunicación que trabajan con el tigrense bajo la coordinación del consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubi, la imagen de Massa debe ser la del "gran gestionador" que "reconoce los problemas, dialoga con firmeza y los resuelve" y no debe "perderse en debates estériles o abusar de actos políticos" para la militancia.Así será la campaña de Massa, con menos escenarios y caravanas y más reuniones y actos de gestión, y siempre respetando la limitación que impone el 18 de julio como fecha límite para inaugurar obras.El protagonismo y la presencia frente a los problemas como vínculo ante la sociedad tuvieron un capítulo reciente este viernes cuando el ministro de Economía intervino en el conflicto con los colectivos, ya que primero brindó un discurso contra los empresarios del transporte público en el que nombró con nombre y apellido a dos de ellos, según la lógica que utilizaba el expresidente Néstor Kirchner en ciertas situaciones de tensión.Otro de los puntos claves que desde UxP querrán remarcar una y otra vez es que existen dos modelos de país: desde ahí, buscarán rivalizar con los dos precandidatos opositores de Juntos por el Cambio (JxC) y el postulante de la Libertad Avanza, a los que unifican en "una Argentina de derecha, en la que habrá más pobreza, más deuda, ajuste, despidos y una quita de derechos laborales".Esto también formó parte del discurso de Massa este viernes en el municipio bonaerense de San Fernando, donde le pidió a la militancia que salga a hablar con "los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los amigos y con los familiares", para recordar lo que fue el país durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) y transmitirles que "si vuelve la derecha, harán lo mismo, pero más rápido".En esta línea, el compañero de fórmula, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, hará su aporte en la intención de que el electorado recuerde los tiempos del macrismo. "Nosotros tenemos que hablar del pasado porque no nos entregaron Disneylandia".Sin embargo, Rossi hizo también autocrítica y reconoció "faltantes" de la gestión del FdT, pero en paralelo advirtió que a tres meses de la asunción del presidente Alberto Fernández, la coalición debió enfrentar la pandemia y luego se encontró con el impacto de la guerra con Ucrania y, después, la sequía."Todo eso, junto con una pesada deuda que heredó el Frente de Todos, con una inflación del 55% y el exorbitante crédito de 44 mil millones de dólares del FMI", precisó el dirigente de Santa Fe y precandidato a vice.En coordinación con Nación, UxP en la provincia de Buenos Aires buscará tener su campaña electoral respetando sus particularidades, dado que la campaña del gobernador Axel Kicillof, que buscará la reelección, en 2019, fue distinta a la nacional, y se destacó por recorrer los 135 municipios en un auto 'Renault Clio'.Ahora, su propuesta de campaña quedó sintetizada en el slogan "derecho al futuro", mediante la difusión de los hechos más salientes de su gestión."La campaña tiene un desarrollo que se basa en la gestión. Nuestra mejor plataforma electoral es lo que hicimos: sentamos las bases de la transformación de la provincia", resumieron cerca del mandatario bonaerense.Desde La Plata graficaron que "Derecho al futuro" da la pauta de que "este es el camino y queremos 4 años más para seguir en esa dirección" y aseveraron que "en ese contexto, coordinamos con la campaña nacional y con los intendentes las acciones territoriales".