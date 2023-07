Sin avances decisivos ni perspectivas de un fin, la guerra en Ucrania cumple 500 días

Bombardeo en Ucrania / Foto: AFP.

La guerra en Ucrania cumple este sábado 500 días con npor lo que gran parte de la atención está en las repercusiones del envío de bombas de racimo anunciado por Estados Unidos y la cumbre que realizará la OTAN la próxima semana, en la que Kiev renovará su pedido para convertirse en un socio pleno.lanzada hace poco más de un mes paracontrolados por los rusosavanza a un ritmo lento, ante la resistencia que generan las fuertes defensas construidas por las fuerzas del Kremlin y la necesidad de municiones, artillería y aviones de combate que reclama Ucrania.De acuerdo al último, un think tank con sede en Washington que monitorea día a día lo que ocurre en el terreno, los grandesdel extenso frente, incluyendo la zona de Bajmut, escenario de la batalla más sangrienta desde que empezó la guerra el 24 de febrero de 2022."Todavía estamos a la espera de ver el impulso principal de la contraofensiva ucraniana, que espero tenga lugar más adelante, entre septiembre y noviembre. En la actualidad, las f", precisó a Télam JAustralia)."Ucrania espera recuperar una parte significativa de ese territorio antes de que llegue el invierno, en torno a noviembre de este año", añadió., reconoció elque sigue presionando a las potencias occidentales para que le suministren armas de largo alcance y aviones de combate estadounidenses F-16."Sin armas de largo alcance, es difícil no solo llevar a cabo misiones ofensivas, sino también, para ser honesto, operaciones defensivas", explicó.Esta estrategia en laserá uno de los ejes de la importanteque se realizará en Vilna, capital de Lituania,Otra cuestión central de la agenda es el, tema sobre el que Zelenski logró cosechar adhesiones en la mini gira que realizó estos días en Bulgaria, República Checa, Eslovaquia y Turquía.", dijo el, que, por otro lado, bloquea el ingreso de Suecia a la alianza militar.Pese a este respaldo, que también se ve reflejado en la creación del Consejo OTAN-Ucrania,fue determinante al afirmar ayer que la propuesta de, peroDe fondo están las advertencias de Moscú, realizadas ya desde 2008 en un encuentro de la OTAN en Rumania, queEn ese sentido, el Kremlin reiteró esta semana que Kiev busca involucrar a "más países" en el conflicto al insistir en sumarse a la alianza militar."El régimen de Kiev está haciendo todo lo posible para arrastrar (...) más países en este conflicto. Muchos ya han caído en este conflicto, directa o indirectamente", dijo esta semana el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.En ese mismo marco,de mandar a Ucrania bombas de racimo, algo que también rechazaron de forma más explícita o tácita algunos aliados de Washington como Reino Unido, España y Canadá, firmantes de la convención internacional que prohíbe este tipo de armamento."La decisión de la administración de Joe Biden de suministrar municiones de racimo al régimen de Kiev es otra manifestación flagrante del curso agresivo antirruso de Estados Unidos, destinado a prolongar el conflicto en Ucrania", dijo laEn estedesde hace más de un año, las opciones de un cese del fuego ni siquiera son hoy analizadas, pese a las propuestas que surgieron en el último tiempo de actores no involucrados directamente en el conflicto como Brasil, China o la Unión Africana."Es muy poco probable que veamos algún tipo de final negociado del conflicto antes de finales de 2023. Dependiendo del alcance de los logros de Ucrania en los próximos meses en las operaciones de contraofensiva, y de la continua disposición de los socios occidentales de Ucrania a suministrar armas y ayuda militar a Ucrania, podríamos ver cómo el conflicto continúa en 2024", analizó Genauer.Y recordó: "Dadas las, podríamosen cualquiera de estos países que podrían afectar a la duración del conflicto".En la misma línea se pronunció(Canadá): "No cabe duda de que el fin del conflicto aún está lejos. Ninguna de las partes está dispuesta a negociar sus reivindicaciones territoriales"."La parte-entre otras cosas-, algo que es poco probable que Moscú acepte alguna vez, y en particular en lo que respecta a Crimea", manifestó a esta agencia.Es que Ucrania, envalentonado por su resistencia y el apoyo de las potencias occidentales, proclama su intención de recuperar no solo los territorios tomados por Moscú desde el inicio de la invasión a larga escala en 2022, sino también la península de Crimea y las regiones separatistas bajo control ruso desde 2014.