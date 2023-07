Cómo funciona el nuevo 911 Federal, que permite geolocalizar llamadas de emergencia en tiempo real

El 911 Federal recibe casi 40 mil llamadas por día.//Foto fernando gens

y permite geolocalizar denuncias en tiempo real a lo largo de todo el país, lo que generó un "cambio de paradigma" en el sistema de emergencias ya que reduce al mínimo el tiempo para establecer de dónde proviene la comunicación, a la vez que habilita la función de concretar una videollamada con el denunciante para poder asistirlo mientras aguarda la llegada de las fuerzas de seguridad de cada distrito."Básicamente, esta herramienta aporta la oportunidad de georreferenciar en segundos las situaciones de emergencia. Te da un crisol de posibilidades de resolución en eventos límite, en los que al denunciante le cuesta mucho expresarse", sintetizó en diálogo con Télam elEl nuevo instrumento, implementado por la PFA,en un acto realizado en el Salón Libertador del Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el procurador general Eduardo Casal.Sobre la herramienta, Bauny explicó en detalle: "Una vez que el denunciante realiza el llamado al 911, la empresa de telefonía envía un dato de, usando como medio a Google. Ese mensaje, denominado, llega al área de operaciones de la Policía Federal (PFA), el cual indica lasen las que se encuentra el celular al momento del inicio de la comunicación".Según explicó a Télam el director del programa 911 Federal, elentre la mencionada cartera, las principales empresas de telecomunicaciones de la Argentina, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la empresa estadounidense Google, cuyo sistema operativo de teléfonos móviles, Android, funciona en el 86 por ciento de los dispositivos del país."Es un porcentaje muy alto de cobertura. Básicamente funciona con cualquier teléfono que marque el número de emergencia. Actualmente se está viendo cómo avanzar con iOS -el sistema operativo de Apple- para que el alcance sea total", señaló.A su vez, el comisario aseguró que la herramienta, que tiene unen la cual está emplazado el dispositivo móvil y quedesde las oficinas centrales de la División 911 Federal, ubicadas en Azopardo 670 dentro del edificio de la Superintendencia de Policía Científica,s, aunque todavía resta que se incorporen la totalidad de las provincias al programa.. Pueden ser sobre cualquier tipo de delito, no importa si son federales o no. Creemos que es un 10 por ciento del total porque esto recién está comenzando", consideró Bauny.Además, el proyecto contempla que en lasde la División haya un ry dePrefectura Naval (PNA), Gendarmería (GNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)."Al sectorizarte, queda clarísima la jurisdicción", destacó el jefe de la División Sistema de Información 911 Federal, que catalogó que la nueva herramienta posibilita ""Se agrega valor en esa situación de emergencia, que casi siempre son límites. A veces la persona que te llama no sabe dónde está por el nerviosismo. El geo-posicionamiento le permite al operador despachar el móvil a una ubicación precisa. Anteriormente, se tardaba muchísimos minutos en que la persona te cuente donde está. Sumado a que se puede cortar el llamado con el denunciante, que capaz tuvo solo esa oportunidad para llamar, como pasa en gran parte de las denuncias por violencia de género", argumentó el comisario.Al respecto, elde la División 911 Federal y el mantenimiento de sus sistemas, aclaró a Télam que la herramienta permite cutilizados en causas judiciales, como el(AFIS) o"La interacción implica que la Central de Atención de Emergencias 911, comparta información y conocimiento a través de los diferentes procedimientos, permitiendo mejorar las acciones y alcanzando la seguridad integral", añadió Gallardo.Por otro lado, según explicó el comisario Bauny a esta agencia, luego de que la PFA realiza al envío de información con la geolocalización de los llamados, las policías provinciales le hacen llegar a la fuerza la nomenclatura de los delitos que se denuncian en dichas comunicaciones, lo cual permite "crear un mapa del delito de todo el país en tiempo real"."De esta forma, elpor intermedio de la PFA, puede construir elTe permite conocer en cada lugar del país de forma detallada laY están a disposición la toma de decisiones del Ministerio", comentó el funcionario.Por último, Bauny resaltó que la herramienta incorporó un módulo que posibilita la realización delo que permite dar más referencias al operador del 911 sobre la situación reportada."Si estuvieses en algún lugar con alguna referencia, se la podés mostrar al operador para que conozca en detalle del contexto del evento. Es igual que con el WhatsApp común", describió el comisario, que añadió que también se desarrolló un sistema dirigido para personas con hipoacusia."El mismo le permite a la persona con esta discapacidad poder entender de manera clara al operador", sintetizó.