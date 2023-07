La minería "se va despojando de viejas etiquetas" con la incorporación de mujeres en todas sus áreas

Cardona es Licenciada en Relaciones Internacionales, especializada en Gestión Integral Minera y Gestión Ambiental / Foto: Victoria Gestualdi.

Directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alejandra Cardona / Foto: Victoria Gestualdi.

Las mujeres en la minería, en cifras Según los datos de la Siacam, en marzo de 2023 se registraron 38.495 puestos de trabajo en la minería, de los que 34.226 son hombres y 4.269 mujeres, lo que representan un 11,1%, aunque distritos como la ciudad de Buenos Aires o Salta mostraron porcentajes mayores, de 18,7% y 17,4% respectivamente.



En enero de 2018, el empleo de mujeres en el sector rondaba el 7,4%; en enero de 2020 esa cifra creció al 8,7% y en el mismo mes de 2022 ascendió al 9,3%, mientras que enero de este año registró un 10,9% de mujeres trabajando en la minería, lo que muestra una evolución constante.



Entre marzo de 2022 y el mismo mes de este año, el empleo minero creció en el país un 7,5%, mientras que el incremento del trabajo de mujeres en esta industria rondó el 23%, con distritos como Salta -una de las provincias con mayor cantidad de mujeres en el sector-, donde el crecimiento en ese período fue del 74%, y de casi 250% en los últimos cuatro años.



Cada 15 de junio se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Minería, una iniciativa promovida por International Women in Mining (IWIM), cuyo objetivo es reconocer y fortalecer el papel de las mujeres en la industria minera, fomentando un entorno inclusivo y equitativo para la totalidad de quienes trabajan en el sector.

Foto: Victoria Gestualdi.

La minería muestra en los últimos tiemposa pesar de contar aún con "valores pequeños" de inclusión pero que, que "se va despojando de viejas etiquetas" y adaptándose a los cambios, aseguró la directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alejandra Cardona."La minería siempre fue una industria súper masculinizada", pensada técnicamente "desde el ala de las ciencias exactas", con ingenieros, geólogos, técnicos y especialistas en "f, o con tareas que "que se consideraba que las mujeres no podían hacer", expresó Cardona en diálogo con Télam.La directiva señaló que "todo esto ha ido evolucionando en el tiempo, y la industria ha incorporado muchos cambios que permiten que a todas esas funciones hoy las pueda desempeñar una mujer sin ningún tipo de inconveniente"."Esto también tiene que ver con ciertas aperturas que echaron por tierra algunas visiones más asociadas a la leyenda o a la, porque había una vieja creencia que decía que, apuntó.En este sentido, detalló que "hay muchas labores donde la mujer ya estaba presente, vinculadas a la gastronomía, las tareas de cuidado y administrativas, los servicios de hotelería y limpieza, pero nunca roles destacados"."Hoy afortunadamente vemos cambios", sostuvo la directora ejecutiva de la CAEM, que esen noviembre pasado, cuando se desempeñaba comoCardona destacó los últimosque posee un Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera Argentina (Siacam), que "se nutre de cifras de distintas fuentes oficiales y de las empresas"."Históricamente seque generaba el sector y, lo que muestra "la evolución en la inclusión de la mujer", explicó, aunque reconoció queLa ejecutiva comentó que actualmente ", aunque "en elconcretamente, que es el que más se ve en el norte, esos valores están bastante más elevados yntre ellas Salta, destacó.Esos números indican que ly "se nutre de las temáticas que hoy son tendencia", sostuvo la salteña, quien reflexionó que "a escala global, el tema de los derechos humanos es transversal en toda la industria, y allí la temática de género toma relevancia"."Debemos reconocer que la industria se va despojando de esas viejas etiquetas que venía cargando y está mostrando que tiene la permeabilidad para hacer incorporaciones y adaptarse a los cambios", indicó.Actualmente,"desempeñan", dijo, y resaltó que siempre existió "una división sexual del trabajo", pero "en este cambio que venimos viendo empiezan a aparecer perfiles técnicos en mujeres", que comienzan a conquistar "espacios históricamente ocupados por hombres".Asimismo, comentó que ya "no solo se habla de equidad en materia de género al ponderar el número de mujeres incorporadas en el sector respecto de los hombres, sino también que por igual trabajo o carga laboral tengan una igual compensación"."La verdad es que todos han tomado cuenta de esta situación y han apuntado a la corrección de esta diferencia", aseguró Cardona, que esCardona también es(WIM), una organización internacional cuyos orígenes se remontan "a muchas décadas atrás en Europa, concretamente en Inglaterra, formada por las mujeres de los mineros de las minas de carbón", con una función "ligada más a la educación o como red de apoyo entre mujeres vinculadas a la minería"."Eso fue sufriendo unacuando la red termina por formarse justamente para visibilizar a las mujeres de la industria y empezar a ver más en profundidad no solo cuántas son sino de dónde vienen, qué tareas hacen, el perfil que tienen, el nivel de educación que alcanzaron, cómo compatibilizan el rol de madres con el desempeño de sus tareas" y todo lo que conlleva ser parte del sector.En relación a esto reveló que "se ha venido haciendo un trabajo inmenso", y agregó que ""Hoy no sólo se está haciendo un análisis profundo para describir adecuadamente el componente de género en el sector, sino que también se está llevando capacitación, una bolsa de trabajo y todas aquellas herramientas necesarias para favorecer y potenciar la inclusión de la mujer en la industria", concluyó.