Una obra de US$2.500 millones con alto impacto en economías y empleos locales

Autoabastecimiento y trabajo argentino.



El Gasoducto Néstor Kirchner mueve energía, mueve al país.



Una obra central

Un lugar de formación para los trabajadores que serán clave en futuras obras La alta demanda de personal que requirió la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner motivó a las empresas a capacitar en oficios específicos y manejo de maquinaria de miles de trabajadores, cuyos nuevos conocimientos y habilidades son un capital para cada uno de ellos y para las futuras obras energéticas ya proyectadas.



La tendencia observada en esta obra indicó que, en su mayoría, los trabajadores locales ocuparon puestos de menor calificación y remuneración, mientras que los de otras provincias lo hicieron en puestos de alta calificación y mayor remuneración, pero también por debajo de los extranjeros.



Algunos trabajadores locales fueron empleados por sus capacidades previas en el manejo de maquinaria pesada, al haberse desempeñado en tareas agrícolas, industriales o petroleras en las provincias de Neuquén, Río Negro o La Pampa, pero la mayoría carecía de experiencia previa en manejo de maquinaria o herramientas de trabajo de obras de construcción.



A pesar de esta carencia en términos de saberes laborales, las empresas contratistas emplearon a muchos trabajadores inexpertos que se insertaron en puestos de ayudantes, los que pudieron en el terreno ampliar sus capacidades y, en muchos casos, accedieron a puestos superiores.



La adquisición de conocimientos es un aspecto fundamental para la permanencia de estos trabajadores locales en sucesivas obras de la escala y complejidad como ésta, que transita por diferentes geografías.



La primera de las vías por las cuales los trabajadores se fueron capacitando se realizaron in situ y fueron brindadas por las empresas contratistas en diferentes momentos, áreas y espacios de la obra, orientadas a cuestiones relacionadas con la seguridad, la salud y el medio ambiente de trabajo en la obra.



La segunda vía de capacitación se relacionó con procesos informales, por los cuales trabajadores de distintas categorías y jerarquías compartieron sus saberes prácticos sobre los oficios que desarrollan a diario en sus puestos de trabajo.



Esta transmisión de conocimiento forma parte de la adquisición de experiencias y estuvo presente en todos los renglones de la obra de forma permanente: en los tiempos de descanso, durante los almuerzos o los días en los que era imposible trabajar a causa de temporales de arena o lluvias de verano.



Por su parte, las empresas contratistas pudieron acceder a una tecnología de punta e incorporarla a sus procesos de trabajo.



Sin dudas, esto servirá como adquisición de un know-how preciado en el rubro constructivo de gasoductos y permitirá planificar a futuro otros proyectos similares en menores plazos de ejecución.



Además, en los meses previos al inicio de las obras, las contratistas brindaron a un grupo de trabajadores argentinos un curso intensivo de capacitación en el manejo de máquinas side booms.



El impacto en la innovación tecnológica

Trabajadores de la industria del gas destacaron la “autonomía energética”

“Otra muestra de que la gestión estatal puede ser exitosa si los objetivos son claros y las políticas se anticipan con claridad, sosteniéndose en el tiempo” Comunicado de APJGas

Dijeron que era imposible hacerlo en 8 meses, pero ellos y miles como ellos, lo hicieron posible.



El impacto en las economías locales La obra del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) se desplegó en una gran extensión territorial, con baja densidad poblacional y centrada en actividades económicas primarias, y el paso del proyecto dejó en sus áreas de influencia una riqueza superior a los $ 1.400 billones.



El impacto de los 10 meses de construcción tuvo un fuerte dinamismo en el empleo local, el comercio y los servicios en las localidades próximas de las cuatro provincias por las cuales pasa la traza de 573 kilómetros: Neuquén, Río Negro, La Pampa y centro oeste de Buenos Aires.



Por su gran extensión territorial, su área de influencia abarca 102.497 km2, donde viven menos de 1 millón de personas, un 2% de la población total del país, y con una densidad poblacional de 9 hab/km², cuando la media nacional 16,5 hab/km².



Si bien existen diferencias entre las distintas zonas, las principales actividades económicas y generadoras de empleo corresponden a la administración pública, la industria petrolera y las actividades agroindustriales.



Se estima que, en su conjunto, en las áreas de influencia directa del proyecto se generó una riqueza de $ 1.433.330 millones, equivalente a un 2% del PIB nacional, en tanto que el aporte al empleo registrado es levemente superior, un 2,4%, con casi 218 mil puestos de trabajo.



Mayormente en la región se generaron casi 37.000 empleos indirectos e inducidos, por el efecto multiplicador de la demanda de insumos a los proveedores y por el mayor consumo de los hogares, que a su vez adquieren bienes y servicios que, para su producción, requieren de nuevos puestos de trabajo.



Entre los sectores con mayor generación de empleo se destacan la Industria manufacturera (42,5%), Comercio (18%), Construcción (10,3%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (7%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,2%) y Hoteles y restaurantes (4.1%).



Pero la construcción del GPNK y sus obras complementarias demandó empleo directo de trabajadores de todo el territorio argentino.



Por ello se estima que se movilizaron hacia la zona del GPNK trabajadores de 540 localidades de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, lo que aportó a darle al gasoducto la impronta de una obra federal que reunió esfuerzos, experiencias y conocimientos técnicos profesionales de todo el país.



Así, el GPNK tuvo un impacto significativo en la generación de empleo local en las diferentes localidades por las que atraviesa el ducto, ya que además de la contratación de personas para empleos relacionados de forma directa con la construcción se destacó el personal en transporte, comercios y servicios para atender la mayor demanda.



También se registró el impacto de la contratación de trabajadores por empresas que prestan servicios a las distintas contratistas a cargo de la construcción del ducto.



El alcance positivo en la actividad económica local redunda, a la vez, en un crecimiento del empleo en algunos rubros y en las localidades próximas se percibió también con fuerza el impacto en servicios de alimentación y despensa de alimentos y bebidas.



La construcción de la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) demandó una inversión de US$2.500 millones, peroTras un, este domingo 9 de julio el presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezarán la inauguración de gasoducto en el partido bonaerense de Salliqueló.El acto se llevará a cabo en un predio lindero a la planta Saturno que opera la transportista TGS, que será el punto de vinculación con el gasoducto Neuba II, a través del cual llegará el gas producido en Vaca Muerta en una primera instancia conEse volumen se ampliará a entre 22 y 24 millones cuando se incorporen las nuevas plantas compresoras; y a 44 millones, una vez inaugurado el segundo tramo.Si bien el final de obra de 573 kilómetros se espera para los próximos meses,La inversión estimada para la Etapa I del GPNK -entre la localidad de Tratayen, en la provincia de Neuquén, y Salliqueló, en el distrito bonaerense- y sus obras complementarias que integran el gasoducto Mercedes-Cardales, el loop de ampliación Neuba II y la nueva planta compresora de Mercedes, se estiman en un total de US$ 2.524 millones.El gasoducto, que comprende una segunda etapa próxima a ser licitada para completar otros 1.050 kilómetros de extensión, es un componente central del conjunto de obras destinadas ay a optimizar su utilización, con nueva infraestructura y su interconexión de los sistemas de transporte existentes.Su potencial radica en las posibilidades de, en la exportación futura de gas natural y en mejoras en la competitividad industrial del país, por el desplazamiento de combustibles más caros por el gas natural de Vaca Muerta, entre los aspectos más destacados.La envergadura que tuvo la obra se refleja en el impacto local y nacional que tuvo la inversión en el GPNK y sus complementarias, que equivale al 12% del Producto Bruto Geográfico (PBG) del área de influencias del proyecto a lo largo de las cuatro provincias que atraviesa: Neuquén, Río Negro, La Pampa y en distintas zonas de Buenos Aires.Allí, la distribución de beneficios indirectos se percibió en departamentos como Añelo, en la provincia de Neuquén; General Roca, en Río Negro; Puelén, Limay Mahaida, Curacó, Utracán y Atreuca, en La Pampa, Adolfo Alsina, Guaminí, Tres Lomas, Salliqueló, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, Exaltación de la Cruz, Lujan, Mercedes, Navarro, San Andrés de Giles y Zarate, en la provincia de Buenos Aires., de acuerdo a estimaciones realizadas por Energía Argentina y la Universidad de Buenos Aires.Es que una obra de estas características tiene unque abastecen insumos y a la vez generan empleo calificado en numerosas localidades del país que impulsan el consumo de los hogares.La inversión en el GPNK, que asciende aproximadamente a $310 mil millones de pesos, es una suma que, en valores estimados al inicio de la obra.Pero en términos relativos, ese impacto se puede traducir en que, dentro de la cual los sectores más beneficiados fueron la industria manufacturera, la construcción, la explotación de minas y canteras, comercio, transporte y almacenamiento.En materia de empleo se afirma que la obra principal que se abarcó en tres frentes simultáneos a lo largo de la traza, tuvo unPara esta primera etapa de construcción, las contratistas de los renglones 1 a 4, entre los que se incluyeron equipos de transporte; equipos de soldado; tiendetubos; equipos de elevación; grupos electrógenos; motocompresores; motobombas; excavadoras, topadoras y equipos viales.Se destacó particularmente el sistema de soldadura automática importado desde Estados Unidos para esta obra, cuya utilización por primera vez en Argentina incrementó significativamente el ritmo de producción, minimizando tiempos y errores.En el mismo sentido, las plantas doble juntas permitieronPero además de lo cuantitativo,, lo que dejará operarios ya formados para el desarrollo de las futuras obras de ampliación del sistema de gas proyectadas.Las empresas llevaron adelante diferentes estrategias de contratación, tales como priorizar las propias redes de reclutamiento para convocar a sus expertos de todo el país, a partir de bases de datos y bolsas de trabajo, y la articulación con gobernaciones provinciales, intendencias locales y delegaciones regionales de la Unión Obrera de la Construcción.La prioridad fue la contratación de trabajadores provenientes de las provincias donde se realizó la obra, para la cual se incorporaron 340 mujeres que representaron un 6,9% del total, pero en casos específicos se debió recurrir a expertos calificados del exterior.Desde la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJGas), destacaron que el GPNK es “una obra necesaria” para apuntar hacia la “autonomía energética”, yen la dirección del proyecto.“Los trabajadores/as de la industria del gas natural sabemos que es una obra necesaria. Lo dijimos públicamente cuando otros dudaban”, señala el comunicado difundido por APJGas.Desde la asociación destacaron queAdemás, enfatizaron que la obray las “polémicas estériles sobre los actores de su ejecución producidos al inicio de la exportación.“Las limitaciones económicas, los vaivenes políticos o la lucha por la distribución de la renta no detuvieron el primer tramo de una obra queen varias provincias argentinas”, señalaron desde la asociación que, en nombre de los trabajadores que la integran,El documento señala que, bajo el proyecto, “confluyeron cerca de 45.000 trabajadores”, entre aquellos pertenecientes a los sectores de la “construcción, metalurgia, sistemas, petróleo, gas”, entre otros, quienes “demostraron su capacidad individual y construyeron una sabiduría colectiva que permitió superar los desafíos de la geografía cambiante y la irrupción de nuevas técnicas laborales y operativas”.En particular, hicieron énfasis en dos puntos del proyecto:, por haberse utilizado “el 25% del discutido impuesto a la riqueza”; y la“contra la opinión de quienes pretendían dejar su ejecución y el devenir futuro de la operación en manos de las productoras de hidrocarburos”.Se trata -señalaron- de “otra muestra de que la gestión estatal puede ser exitosa si los objetivos son claros y las políticas se anticipan con claridad, sosteniéndose en el tiempo”.Por último, el documento indicó que el GPNK junto a las obras complementarias, como ely la reversión del, “mejorarán el consumo domiciliario, comercial, industrial y de generación eléctrica; y abrirán la posibilidad de iniciar una política sostenible de exportación a los países limítrofes”.