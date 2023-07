Crecen las denuncias contra Franco Rinaldi por sus dichos de discriminatorios

Ferraro: "No estoy a favor de burlarse de las personas por cómo viven, aman o donde habitan". Foto Instagram

Si quienes pretenden representar a las mayorías, eligen no respetar a las minorías, la Argentina estará tomando el oscuro camino del odio, la violencia y la discriminación.



Ningún acto de racismo, xenofobia, homofobia y misoginia

puede ser tomado como un chiste, y no existe… — maxi ferraro (@Maxiferraro) July 8, 2023

Hoy presenté el pedido de renuncia del precandidato a legislador porteño Franco Rinaldi ante la Junta Electoral de JxC. Rinaldi encabeza la lista de Jorge Macri y de ninguna manera representa los valores de nuestro espacio ni la Ciudad que queremos para todos los porteños. pic.twitter.com/JYgZcs8qu3 — Mariela Coletta (@marielacoletta) July 8, 2023

Rodríguez Larreta se despegó de los dichos de Rinaldi pero no pidió su renuncia a la lista. Foto TW @jorgemacri

"Vale preguntarnos según quién lo diga es aceptable o no, o qué hubiera sucedido si similares dichos eran pronunciados por otros: miles de caracteres se dispararían para expresar su preocupación y rechazo" Maximiliano Ferraro

Foto Instagram

Rodríguez Larreta se despegó pero no pidió la renuncia

El, advirtió este sábado que, y no existe socarronería o humor que disfrace la intención y el hecho que genera", en alusión a los dichos del pcomo precandidato a legislador local por sus expresiones homofóbicas contra un periodista."Si quienes pretenden representar a las mayorías, eligen no respetar a las minorías, la Argentina estará tomando", advirtió Ferraro en un posteo en Twitter, en un mensaje a sus socios dentro de Juntos por el Cambio (JxC).El rechazo desde la CC se suma al expresado por la UCR porteña, cuya presidenta y precandidata a diputada nacional,, por "apología de la homofobia, el machismo" y "la discriminación contra las personas que viven en los barrios de emergencia".Rinaldi aparece en varios videos en redes sociales expresando comentarios homofóbicos y racistas; entre otros conceptos, al referirse a un periodista, realiza un comentario homofóbico, a la vez que trata de “negros” a quienes viven en barrios de emergencia.Coletta, en una nota dirigida a la Junta Electoral de JxC, también solicitó que "en caso de que no se presente la dimisión, se proceda a excluirlo de la lista 'Vayamos por Más'" , por "no representar los valores de quienes integramos JxC y que se encuentran plasmados en nuestra plataforma electoral".En su mensaje, Ferraro dijo ser "consciente que a muchos enojará lo que digo, que se preguntarán por y para qué y hasta se abrirá una cloaca de agravios; pero por lo que soy, represento (poco o mucho) y mi historia, no puedo avalar el doble discurso y standard para con la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, la pluralidad y la cancelación"."Los derechos no son absolutos. No estoy a favor de la cancelación pero muchísimo menos estoy a favor de burlarse de las personas por cómo viven, aman o donde habitan", indicó el diputado de la Coalición y Cívica y precandidato a la reelección.Y agregó: "Vale preguntarnos según quién lo diga es aceptable o no, o qué hubiera sucedido si similares dichos eran pronunciados por otros: miles de caracteres se dispararían para expresar su preocupación y rechazo"."La libertad, el humanismo, la igualdad como no sometimiento y la fe en el futuro son nuestros ideales para reconstruir una Argentina que quiere ser distinta y crecer en paz. Por último decir que siempre hay tiempo para un sincero arrepentimiento, perdón, pedido de disculpas y reparación", concluyó su posteo en Twitter.El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC) y jefe de gobierno porteño,, aseguró este sábado estarcon los dichos de Franco Rinaldi y afirmó que esas declaraciones homofóbicas y racistas "no lo representan y están muy mal".Sobre la posibilidad de pedir la renuncia de Rinaldi, Larreta aclaró que "no es funcionario de la ciudad" y añadió: "No estoy de acuerdo con sus dichos,, no sé cómo se llama, Consejo Electoral,".Además, aseguró que escuchó al precandidato a jefe de Gobierno por JxC Jorge Macri decir que "está en desacuerdo" con los dichos de Rinaldi.