Acorazado Potemkin acústico: el rock como esencia

Foto: Raúl Ferrari.

Foto: Raúl Ferrari.

Foto: Raúl Ferrari.

Foto: Raúl Ferrari.

El terceto rockerotuvo la noche del viernes en la colmada sala porteña Rondeman Abasto la primera de sus dosy puso en escena la potencia de una obra en la que el rock funciona como esencia y como cultura más allá del voltaje utilizado.Es que aun distante de la sonoridad habitual que cultiva como power trío desde hace 15 años, la agrupación exhibió que el discurso artístico amasado con esmero e inspiración goza de impacto –diferente, pero igualmente disfrutable- en su versión desenchufada.“Buenas noches. Gracias por llenar este lugar hermoso. Tenemos unas lindas sorpresas. Y esto también es Acorazado Potemkin”, saludó el guitarrista y cantanteal inicio de la velada, cuando habían pasado poco más de 40 minutos de las 21.Y reconocerse en esa identidad sonora del grupo que comparte con(esta vez en el contrabajo) y con(que tocó guitarra y desde un set de percusión en lugar de su habitual rol en una batería demoledora), fue posible gracias a capturar dos de las posibles definiciones de “esencia”.Dictamina la Real Academia Española que “esencia” es “aquello que constituye la naturaleza de las cosas” y que también es un “perfume líquido con gran concentración de la sustancia”, y Acorazado Potemkin encarnó a su modo ese par de atributos aplicados a la cultura rockera.Porque no perdió nada de la energía que late en su pulso rabioso y porque esa respiración aromó una atmósfera encantada capaz de multiplicarlo y hasta disimular algunos problemas de sonido.El trío, que había bosquejado esta posibilidad estética a finales de septiembre pasado, cuando junto a Nadia Larcher y Mateiguaira encabezó un festival socioambiental en el Centro Kultural Trivenchi (mostrando, además, su permanente compromiso con causas acuciantes), profundizó en el local de la zona del Abasto las posibilidades expresivas de esta configuración.Los tres artistas que han gestado un repertorio personal capaz de apreciarse en cuatro álbumes ("Mugre", de 2011; "Remolino", de 2014; "Labios del río", de 2017; y "Piel", de 2019) recorrieron en una veintena de piezas esa historia propia que comenzaron asumiendo solos con "La carbonera" y “Smiley Ghost” (del disco debut) y tres de su última placa: "A la encandilada", "Calesita" y "Una oración más".Ya con Esain dejando la guitarra para golpear parches con las manos o recurrir a las escobillas, Gustavo Semmartin inauguró el desfile de invitados tocando la viola en "Perrito" y sumándose al hipnótico fraseo de las cuerdas en la notable “El arca”, otras dos canciones que conectaron el nacimiento y el presente de la discografía de la banda.“Este formato nos hizo repensar algunas cosas y tienen más lugar algunos arreglos”, comentó Fernández para presentar a Juliana Moreno con una endiablada flauta traversa para nutrir la estupenda "Umbral" (“Caminar junto a vos/Es la ilusión de que podemos atacar”), también de “Piel”, e inauguró el acercamiento a “Labios de río” con “Flying Saucers”.La llegada del músico y productor Mariano “Manza” Esain, quien aportó una guitarra eléctrica atmosférica a "Y no hace tanto", incluyó a la placa “Remolino” en el programa.“Hoy nos vamos a dar un gusto grande y en especial para mí por presentar a”, expresó Juan Pablo al convidar a uno de sus compañeros en Pequeña Orquesta Reincidentes, la agrupación de culto que surcó los ’90.Con Pesoa en teclados se acentuó el dramatismo de temas como “Sheriff”, "Las cajas" (“Sabrás qué hacer/con estas cajas que apilé/todas son de un mismo viaje/pesan igual que la otra vez/pero no las puedo levantar”) y "Humano".Para sumar matices a la performance, el cantanteaprovechó la suspensión de la presentación de su novela “Sangre” debido al paro de transporte que se extendió hasta las 17.30 del viernes y se agregó con su modo tanguero al hit "La mitad" (“Y si es cierto que lo nuestro se termina/Y si es cierto hay que hacerle un final/Entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo/Que sin tu pelo no lo voy a usar jamás”).La gran historia de desgarro de "Pintura interior", una versión de “En orden de aparición” (único tema aún no registrado) y un cierre encendido con el cada vez más actual "El pan del facho", coronó una actuación singular de Acorazado Potemkin que se repetirá el domingo desde las 20.30 en el mismo reducto de Lavalle 3.177.Será una posibilidad más de apreciar al conjunto que este año también montó dos ediciones del Festival Mugre en Rosario y La Plata con artistas afines, pero que por un calendario apretado entre las elecciones presidenciales y las visitas internacionales, tal vez no tenga mucha actividad en vivo en lo que resta de 2023.