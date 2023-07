Rusia permitirá la inspección total de Zaporiyia y Ucrania denuncia el minado de la planta

Planta nuclear de Zaporiyia. Foto: AFP.

Rusia pidió más tiempo al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para permitirle inspeccionar las zonas de la planta nuclear de, mientras que Ucrania denunció que el Kremlin continúa instalando minas en esas áreas.La agencia nuclear rusa Rosenergoatom indicó quede los representantes de la agencia de la ONU a los techos de los reactores 3 y 4 y a algunas salas de turbinas de la central nuclear más grade de Europa, ubicada en el sur de Ucrania y tomada por las fuerzas de Moscú desde el inicio de la invasión a larga escala.El OIEA, dirigido por el argentino Rafael Grossi, indicó el viernes que por el momento no se hallaron "indicaciones visibles" de minas o explosivos en las instalaciones, pero se quejó que sus inspectores "necesitan acceso" a los techos de las unidades 3 y 4 del reactor y partes de las salas de turbinas."Mantengo la esperanza de que este acceso se conceda pronto", informó Grossi en un comunicado. En respuesta, el asesor de la dirección general de Rosenergoatom,. "La Federación Rusa actúa de la manera más transparente posible, como demostró más de una vez"."Pero considerar tales solicitudes lleva algún tiempo, también porque es responsable de la seguridad física de los inspectores del OIEA", añadió en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Europa Pres.El directivo ruso responsabilizó a Kiev del peligro que podría suponer la entrada de los inspectores en estos lugares. "La cuestión de garantizar la seguridad a un nivel tan alto se debe en gran parte a las acciones de Ucrania, que no renunció a sus intenciones agresivas con sus sistemas de artillería y el uso de vehículos aéreos no tripulados", indicó, según la agencia local TASS.Por el contrario,nuclear de Zaporiyia y las instalaciones en el territorio de la planta"."En las salas técnicas y en las salas de turbinas se colocaron barreras explosivas de minas que consisten en minas antipersona de tipo direccional por control remoto y no dirigidas", precisó la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en su canal de la red de mensajería Telegram.El servicio de inteligencia denunció que se instalaron minas de la época soviética y publicó un mapa en el que se muestran los posibles lugares donde fueron instaladas.