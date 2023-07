El francés Victor Wenbanyama debutó con los Spurs en Las Vegas

Wembanyama el novato jugador de los Spurs. / Foto: TW@spurs.

Victor Wembanyama,desde la aparición de LeBron James, sumó nueve puntos y ocho rebotes en un duroEl pivote de 19 años y 2,06 m, número uno del último Draft, afrontó una prueba con mucha intensidad física en la NBA durante los 27 minutos que estuvo en el rectángulo de juego del imponente Thomas & Mack Arena de Las Vegas, consignó la agencia de noticias AFP.El galo estuvo errático en la selección de tiro, con solo dos convertidos de 13 intentos (1/6 en triples), pero dejó muestras de su inmenso potencial en defensa colocando cinco tapones.Los Spurs, en donde brilló con cuatro títulos de la NBA el argentino Emanuel Ginóbili, ganaron el partido por 76-68 ante Charlotte Hornets, en los que también fue titular el alero Brandon Miller, número dos del Draft y autor de 16 puntos (5/15) y 11 rebotes."Todavía no me adapté al juego de la NBA porque era mi primera vez, así que la próxima lo haré mejor. Es realmente un experimento. Estoy tratando de aprender todo lo posible lo más rápido que pueda para estar listo para el comienzo de la temporada" dijo Wmbanyama quien este sábado volverá a jugar ante Portland Trail Blazers.Unos 17.500 aficionados llenaron las modernas instalaciones para seguir este partido de la Summer League, un torneo que sirve para que las franquicias den sus primeros minutos a los jugadores elegidos en el Draft y prueben a otros jóvenes o veteranos que buscan una nueva oportunidad en la liga profesional antes de que empiece la temporada oficial.El legendario pívot Kareem Abdul-Jabbar, una de las personalidades que acudieron a ver el estreno, dijo que Wembanyama necesita un tiempo para aprender "nuestro estilo de juego" en comparación con el que se practica en Europa."Debe ser paciente y tomar lo que pueda sobre la marcha. No lo va a conseguir todo a la vez", dijo la leyenda de Los Angeles Lakers, de 76 años.