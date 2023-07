Aseguran que la escasez de agua es "la situación más crítica" que enfrentó Uruguay

Ortuño: "Nunca existió un nivel tan bajo de reservas de agua dulce para el abastecimiento de la población metropolitana. Foto: Diego Izquierdo.

Con esta decisión del Ejecutivo, Ortuño sostuvo que no se cumple con la Constitución de Uruguay. Foto: Diego Izquierdo.

"Además de lo sanitario, esto afecta en lo social, porque muchas personas no tienen las condiciones económicas para incrementar en su presupuesto familiar la compra de agua embotellada" Edgardo Ortuño

La escasez de agua, que afecta principalmente a los departamentos de Montevideo y Canelones, se debe a la sequía del río Santa Lucía. Foto: Diego Izquierdo.

Una crisis social

"Las sequías van a ser más profundas y más recurrentes, es un fenómeno que llegó para quedarse como consecuencia del cambio climático. El Estado, lejos de retirarse, tiene que asumir una actitud proactiva" Edgardo Ortuño

Según Ortuño, el Gobierno de Lacalle Pou tomó "decisiones políticas equivocadas" para gestionar la crisis. Foto: Diego Izquierdo.

, aseguró este viernes que la escasez de agua potable esque enfrentó su país y criticó al Gobierno de Luis Lacalle Pou por sus "decisiones políticas equivocadas" en la gestión de la crisis.En diálogo con Télam, el dirigente del Frente Amplio sostuvo que "es la situación más crítica que enfrentó Uruguay,y crítica como la que estamos viviendo"."Nunca existió un nivel tan bajo de reservas de agua dulce para el abastecimiento de la población metropolitana, están por debajo del 1%", alertó el funcionario sobre, el 60% de la población total del país.La escasez de agua, que, se debe a la sequía del río Santa Lucía que deriva en un bajo nivel del embalse de la represa de Paso Severino, que tenía una capacidad de almacenar casi 80 millones de metros cúbicos, pero actualmente cubre menos de un millón., comentó Ortuño y criticó la decisión del Gobierno nacional de autorizar la mezcla del agua del embalse con la del Río de La Plata, que contiene alta salinidad.. Se autorizó hasta 720 miligramos de cloruro por litro cuando antes era de 250, y con el sodio se permite 440 miligramos por litro cuando era de 200 según la ley", precisó el director de OSE.Con esta decisión del Ejecutivo, Ortuño sostuvo que, que en 2004 incorporó al agua potable como un derecho humano básico.Según los sanitaristas uruguayos,, y pidieron que no se utilice para preparar complementos para bebés de menos de seis meses."Además de lo sanitario,, porque muchas personas no tienen las condiciones económicas para incrementar en su presupuesto familiar la compra de agua embotellada", aseveró Ortuño y aclaró que hay familias que están gastando hasta 5.000 pesos por mes en agua en botellas.Según el dirigente del Frente Amplio, el Gobierno de Lacalle Pou tomó "decisiones políticas equivocadas" para gestionar la crisis., afirmó y aclaró que la baja de impuestos al agua embotellada dispuesta hace unas semanas "no es suficiente".Ortuño también opinó que el plan oficial de realizar obras hídricas en Paso Belastiquí para llevar agua dulce desde el Río San José hasta el Santa Lucía "no llegará a tiempo"."Hay un escenario desafiante que está a la vuelta de la esquina en los próximos 10 o 15 días.. Vamos a tener una ventana de agua no bebible y por eso estamos proponiendo convocar al sistema nacional de emergencia, porque da la sensación que el Gobierno no ha querido asumir la gravedad del problema", enfatizó OrtuñoPor último, el director de OSE aseguró que "fue un error la interrupción del proyecto de construcción de la represa de Casupá, que debió iniciarse en 2021"."Las sequías van a ser más profundas y más recurrentes, es un fenómeno que llegó para quedarse como consecuencia del cambio climático. El Estado, lejos de retirarse, tiene que asumir una actitud proactiva, realizar las inversiones correspondientes y establecer los marcos regulatorios para salvaguardar un recurso natural esencial como es el agua", concluyó.