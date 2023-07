Michel dijo que Frigerio "fue el brazo ejecutor del endeudamiento" de las provincias

Foto: archivo Eliana Obregón.

Elcriticó este viernes al, al señalar que cuando fue ministro en la gestión de Mauricio Macri fue “el brazo ejecutor del endeudamiento” de todas las jurisdicciones federales, a las cuales “obligaron a tomar deuda en el exterior y ahogaron financieramente”.Michel, actual director general de Aduanas, indicó que Frigerio “plantea que va a defender el federalismo, pero él fue funcionario del gobierno (de Mauricio Macri), que dictó en 2016 el decreto 194, que le robó a todas las provincias cerca de tres puntos de coparticipación para dársela a la Ciudad de Buenos Aires”.El funcionario cuestionó además otras medidas de Frigerio, a quien definió como “ministro del gobierno que dictó el decreto 793 del 2018 que le puso 4 pesos por cada dólar a cada una de las economías regionales”, pero queY agregó: “Ahora Frigerio nos plantea defender el costo de la electricidad. Pero fue el ministro del gobierno que dictó el decreto 499 del 2018 que vetó la ley de baja de tarifa del peronismo, donde se le reducía el costo de las tarifas y el IVA a los servicios”.Rechazó por otra parte los cuestionamientos del ex ministro del Interior, precandidato a gobernador de su provincia por Juntos por Entre Ríos, vinculados con la educación, y manifestó que“No nos fijemos en lo que dicen. No nos quedamos con el marketing, los globitos, el canto, bailar. Ahora veamos lo que hicieron como gobierno, porque si nos dicen que van a hacer lo que no hicieron antes, tenemos un problema”, sostuvo Michel en una declaración pública.