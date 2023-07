Massa anunció el levantamiento del paro de colectivos y llamó a una mesa de diálogo

Captura de video

Massa anunció que el paro de colectivos se levantó VER VIDEO

Captura de video

El ministro de Economía,En conferencia de prensa, Massa recordó que "el gobierno nacional hace un esfuerzo enorme para sostener el servicio de transporte público de pasajeros", que estimó en 500.000 millones de pesos este año, yMassa encabezó la reunión en el Palacio de Hacienda con la participación de los ministros de Transporte,, de Trabajo,, y el de Transporte bonaerense,, junto a dirigentes sindicales y los representantes de las cámaras de empresas de transporte."Es un día muy triste, en el que fueron afectados cuatro millones de usuarios o 10 millones de viajes, y por una discusión de una parte del subsidio que no tiene que ver con los salarios de los trabajadores", remarcó.Según el ministro,"Cuando administramos recursos públicos, como la transferencia de subsidios a empresas, todos, y la retención de dinero del Estado que es de los trabajadores puede constituir un delito", advirtió el también precandidato presidencial del oficialismo.Además, reiteró: "No nos gusta que las discusiones se den en un marco de extorsión ; se tienen que dar en un marco de diálogo".En ese contexto, anunció que desde las 17:30 se levantaba la medida de fuerza, luego de que el acta paritaria fuera firmada, y se redactaran las resoluciones que van a garantizar y blindar el servicio que también han sido firmadas.A la vez,"Queremos empresas fuertes, servicios públicos que la gente pueda pagar, trabajadores con buenos salarios y que todo sea fruto del consenso y el diálogo, no de la extorsión, la presión, sí de una discusión sana y sincera", resaltó.Por otra parte,"Nunca más la gente de rehén por un conflicto de plata entre empresas y Estado; tenemos que trabajar juntos, empresarios, trabajadores y el Estado; lo que está mal lo vayamos corrigiendo, lo que podamos resolver lo hagamos y lo que no podamos lo digamos", concluyó.