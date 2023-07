El spot de Bullrich: contra el diálogo y el consenso

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich lanzó un spot de campaña con un mensaje que pone el acento en la "fuerza", y en el que advierte que si es electa aplicará un plan económico que deberá ser "defendido en las calles".La exministra de Seguridad sostiene, además, que con "diálogo y consenso" no se combate a "los narcos en Rosario" ni a la "corrupción", en una clara diferenciación de las premisas que propone su rival en la interna de la coalición opositora, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta."Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias", afirma Bullrich en una voz en off mientras se suceden varias imágenes en un video que marca el inicio de sus actividades proselitistas en los medios de comunicación.Con la consigna "la fuerza del cambio", Bullrich plantea que su plan económico deberá "ser defendido en la calle", algo que -según ella- faltó durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019)."Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez", dice la exministra de Seguridad mientras se muestran imágenes de las protestas de diciembre de 2017, cuando en el Congreso se debatía la reforma previsional propuesta por Cambiemos (hoy JxC).Esta idea, con la que la exministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de La Rúa busca posicionarse como la líder del ala más dura del PRO, es rematada con un nuevo slogan de campaña: "Si no es todo, es nada"."Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio", resume el spot de un minuto 24 segundos que comenzó esta tarde a ser difundido en redes sociales por distintos dirigentes cercanos a Bullrich.El video finaliza con las palabras "orden, coraje, valentía y decisión" y el nombre de Bullrich y su compañero de fórmula, el exdiputado radical Luis Petri, con quien compartirá la boleta Lista132 B de JxC.Este spot, reformulado para diversos soportes, será uno de los que comenzará a circular desde este domingo 9 de julio a través de distintos medios de comunicación durante los siguientes 33 días.