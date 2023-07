Massa instó a construir una Argentina inclusiva para "sacarse de encima" al FMI

Massa encabezó el acto de licitación para la ampliación de la planta depuradora norte de Aysa.

"Hay dos países en juego. El que cree que tenemos que invertir aún diciendo no al FMI, como lo hicimos en diciembre cuando quisieron evitar obras de agua y cloacas. Y otro que quiere vender y privatizar Aysa" Sergio Massa

Massa disntiguió "dos países en juego": el que cree en la inversión "y otro que quiere vender y privatizar Aysa".

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó este viernes que el gobierno de Mauricio Macri dejó al país con una "ancla enterrada" a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se firmó para "timbear y fugar", e instó a trabajar por una Argentina inclusiva que "de una buena vez pueda sacarse de encima" al organismo multilateral."Se tomó deuda por US$ 44.000 millones para financiar fuga y condicionar el crecimiento. Contra esta adversidad, a la que sumo la sequía que nos arrancó US$ 20.000 millones, seguimos planificando el futuro", indicó Massa durante un acto en el distrito bonaerense de San Fernando.de San Fernando y zonas aledañas.El ministro destacó la obra que impulsará Aysa a partir de la transformación que se registró en la empresa durante este Gobierno: "Entre 2015 y 2019 esta empresa funcionó con servicios de mantenimiento y ahora tiene más de 1.000 frentes de obra"."Por eso,, señaló el precandidato presidencial de Unión por la Patriz (UxP) al pedir seguir invirtiendo en "agua, cloacas, acueductos y plantas de tratamiento para que nuestra gente viva mejor"."Fui intendente de Tigre y me quedó una deuda que ahora vamos a saldar. A fin de año todo el distrito tendrá agua corriente y en marzo (del año que viene) la cobertura de cloacas será del 100%. Por eso, agradezco a Malena (Galmarini, su esposa y titular de Aysa) por el trabajo que hizo", agregó.Massa no pasó por alto las consecuencias del paro de colectivos y fue terminante con los empresarios del sector "Hay dos grupos de empresarios que quieren tomar de rehenes a los trabajadores para discutir la compra de carrocerías (para el transporte) que ellos mismos fabrican. De hecho, el Estado les transfirió los sueldos para los trabajadores y algunos empresarios los retuvieron para forzarlos a salir a la calle", indicó Massa.El jefe del Palacio de Hacienda dejó en claro que "a los que son parásitos y pretenden extorsionar les decimos que no les tenemos miedo para defender el derecho de la gente".El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, subrayó que la obra de Aysa transmite que "los peronistas sabemos lo que queremos hacer con la Argentina y, además, por dónde pasa Malena (Galmarini) siempre hay una transformación"., concluyó en su breve intervención.Por su parte, la titular de Aysa, Malena Galmarini, repasó brevemente las obras que se llevaron adelante durante sus tres años y medio de gestión y, emocionada, adelantó que su destino inmediato está en el municipio de Tigre."Tenemos que seguir trabajando para que no cambie el signo político, sólo el peronismo hace las cosas que tiene que hacer para que la gente viva mejor", afirmó.Al respecto, aclaró que "así como levantamos esta empresa, ahora siento la responsabilidad de volver a levantar mi municipio".En cuanto al financiamiento de la planta depuradora, explicó que se construirá con "$30.000 millones que provendrán del Banco Mundial, porque nosotros usamos esa plata para obras de infraestructura no para el negocio financiero de unos pocos".Participaron del encuentro, además de Massa, Katopodis y Galmarini, la secretaria de Energía, Flavia Royón, el ministro de Infraestructura y Obras Públicas bonaerense, Leonardo Nardini, y el jefe comunal de San Fernando, Juan Andreotti, entre otros.