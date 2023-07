Los Pumas debutarán frente a Nueva Zelanda en el inicio del Rugby Championship

Foto: TW @DeportesAR

El, abrirá este sábado la temporada internacional al enfrentar a su par de, en el inicio del torneo, en el que también participan los conjuntos de Australia y Sudáfrica.El partido se jugará desde las 16:10 en el estadio Malvinas Argentinas, de la ciudad de Mendoza y será dirigido por el árbitro australiano Angus Gadner y sus asistentes serán Nick Berry y Jordan Way, con televisación por parte de ESPN.Previamente, desde las 12.05 abrirán el Rugby Championship los seleccionados de Sudáfrica, vigente campeón del mundo, y Australia en el Loftus Versfeld de la ciudad de Pretoria.El torneo Rugby Championship que se lleva a cabo desde el 2012 entre agosto y octubre, esta temporada se jugará en una versión reducida desde el 8 al 29 de julio, debido al Mundial de Francia 2023, que dará comienzo el próximo 8 de setiembre.En el equipo designado por el técnico australianotendrá entre sus figuras principales al hooker y capitán, el tercera línea, el centroy el fullbackPor su parte, Cheika probará en la formación inicial las participaciones del mendocino Gonzalo Bertranou como medio scrun, Mateo Carreras como apertura, a Lucio Cinti como centro y el wing Bautista Delguy.Por su parte, el banco de relevos estará integrado por Agustín Creevy, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías OrlandoPor su parte, el tercera línea Marcos Kremer, suspendido por la Liga Nacional de Rugby (LNR) de Francia por cinco semanas, al ser expulsado con Stade Francais frente a Racing 92, quedará marginado para toda la competencia del Rugby Championship.Los Pumas luego del encuentro de mañana frente a los "All Blacks" viajarán rumbo a Australia para medirse en su segunda presentación el sábado 15 ante los "Wallabies", partido que se jugará en el Comm Bank Stadium de la ciudad de Sydney.Finalmente, por la tercera fecha y última fecha del Rugby Championship, el conjunto argentino visitará a Sudáfrica el sábado 29 de julio, en el estadio Ellis Park de Johannesburgo.El torneo Rugby Championship será un banco de pruebas para el staff técnico de Los Pumas, ya que en la primera semana de agosto próximo dará a conocer el plantel definitivo de 33 jugadores que participarán del Mundial de Francia 2023.Los seleccionados de Argentina y Nueva Zelanda se enfrentaron 35 veces, con 32 triunfos de los "All Blacks", dos para Los Pumas y se registró un empate.El primer triunfo argentino fue en el 2020 cuando el torneo se convirtió como Tri Nations, ya que Sudáfrica no compitió debido a la pandemia de Covid 19; Argentina derrotó a Nueva Zelanda por 25-15 en Sidney, Australia.En tanto, la segunda y última disputada en agosto del año anterior, Los Pumas vencieron nuevamente a Nueva Zelanda por 25-18, en un encuentro disputado en la ciudad de Christchurch.Por su parte, el seleccionado de Nueva Zelanda, dirigido por el entrenador Ian Foster, regresa al país luego de cuatro años de ausencia, al tiempo que será la primera vez que disputará un test en el interior del país.En su equipo titular de los "All Blacks" se destacan las presencias del ala y capitán, quien reemplaza al lesionado Mark Telea.El medio scrumingresará en lugar de, titular en la temporada anterior..Asimismo, estarán también los tres hermanos Barrett, Scott como segunda línea, Jordie como centro y Beauden, en el puesto de fullbackLos suplentes son: Codie Taylor, Ofa Tu'ungafasi, Nepo Laulala, Tupou Vaa'i, Dalton Papali'i, Finlay Christie, Richie Mo'unga y Braydon Enno.