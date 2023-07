Mazzina: "Acompañamos a más de un millón y medio de personas en situación de violencia"

El Consejo Federal de Ministerio de Mujeres destacó las políticas de igualdad

El Consejo Federal del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en el marco de la II Sesión Ordinaria del año realizada en La Plata, emitió un documento que destacó las políticas públicas igualitarias en un contexto donde, desde 2019, se crearon 315 áreas municipales y provinciales de género y cinco provincias tienen ministerios.



El Consejo Federal está integrado por las máximas autoridades con competencia en las políticas de género de todas las provincias, con el objetivo de articular, coordinar y promover políticas para dar cumplimiento a las obligaciones que asumió el Estado nacional en el avance y promoción de los derechos humanos de las mujeres y LGBTIQ+.



Argentina "tiene una extensa trayectoria en el reconocimiento de derechos de mujeres y LGBTQI+ y en el avance de la institucionalidad de género", resaltó el documento, que recordó que Naciones Unidas "destacó a nuestro país como ejemplo local en políticas públicas con perspectiva de género para mitigar la crisis desatada por la pandemia de la Covid-19".



Asimismo, remarcó que "la legislación conquistada en las últimas décadas, junto a la puesta en marcha de políticas públicas para erradicar las violencias y promover la igualdad por parte del Poder Ejecutivo en todos sus niveles, ubica al Estado argentino en una posición de liderazgo en materia de género y diversidad a nivel mundial".



"Esto fue resultado del encuentro de la fuerza de las organizaciones de mujeres y de la diversidad con la voluntad política de avanzar en una agenda de ampliación de derechos que elevó los estándares de igualdad y respeto de la diversidad en todo el territorio nacional", acotó.



"La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación representó un salto cualitativo que implicó, por primera vez, ubicar a los temas de género y diversidad en lo más alto de la estructura organizativa del Estado", añadió.



En el documento se especificó que desde diciembre de 2019 se crearon 315 áreas de género y diversidad municipales y provinciales en todo el país y que cinco provincias tienen ministerios.



"Junto a la creación y fortalecimiento de las áreas de género y diversidad se impulsó un cambio de paradigma en el abordaje de las violencias por motivos de género que implicó dejar atrás un esquema de atención basado solo en la emergencia para priorizar una mirada integral que apunte a la modificación de las condiciones de vida estructurales de las personas en situación de violencia de género. Así el foco en estos años fue puesto en fortalecer la independencia económica para acompañar la construcción de proyectos de vida libres de violencias", valoró el Consejo.



También puso de relieve la sanción de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo; de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia; de Equidad en Medios; de Cupo Laboral Travesti Trans a nivel nacional y en nueve provincias; el decreto de DNI no binario; y las leyes y programas de reparación trans vigentes en cuatro provincias.



Además de las leyes y programas de acceso igualitario a la gestión menstrual en siete provincias; la conquista de la paridad en cargos de representación en 22 de las 24 jurisdicciones del país, y las 18 iniciativas de presupuestos con perspectiva de género provinciales.



A la vez, en el documento se señaló que las cifras de femicidios, travesticidios y transfemicidios "siguen siendo alarmantes" en la Argentina "aunque hay una tendencia a la baja".



"Los datos oficiales que dio a conocer la Corte Suprema de Justicia nos muestran lo que siempre supimos: la violencia es estructural. Sin embargo, la tendencia a la baja durante el período del 2020 al 2022 es alentadora. No hay nada que festejar, pero nos indica que el camino recorrido no ha sido en vano", se remarcó en el documento.



Acotó que los femicidios, transfemicidios y travesticidios "son la manifestación extrema de una violencia que sufren las mujeres y LGTBIQ+ todos los días en distintos ámbitos. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres cinco de cada diez mujeres encuestadas dijeron haber sufrido violencia de género en algún momento de su vida"



"Esto quiere decir que la violencia por motivos de género es una problemática estructural y compleja, por lo tanto nos llevará muchos años poder construir esa sociedad con igualdad y justicia social que tanto anhelamos. Exactamente, necesitamos 151 años para alcanzar la paridad en el mundo según el Foro Económico Mundial", añadió.



"El camino es profundizar y fortalecer el trabajo de todos los ministerios y áreas de género del país para que las políticas de prevención y erradicación de las violencias por motivos de género sean una política de estado más allá de los gobiernos de turno", concluyó el documento.