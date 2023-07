Denuncian “desestabilización” detrás del conflicto en el Mercado Central

El presidente del Mercado Central de Buenos Aires, Aníbal Stella, denunció un “intento de desestabilización” / Foto: Archivo.

Los puesteros realizaron un cese de tareas argumentando que no se estaba cumpliendo con la equiparación de los cánones / Foto: Archivo.

Valores

Los puesteros en paro representan parte del sector frutícola / Foto: Archivo.

El presidente del Mercado Central de Buenos Aires, Aníbal Stella, afirmó este viernes quepor parte de un sector de puesteros frutícolas y señaló que se creará un nuevo registro con el objetivo de regularizar las actuales concesiones dentro del mercado.“Ayer cortaron el acceso que impide el ingreso de producción. Si no hay acceso libre, hay un intento de desestabilización importante. Están intentando que no entren y salgan alimentos”, indicó Stella a Télam.Parte de los puesteros del mercado realizaron un cese de tareas al señalar quede los puestos renovados con aquellos aún no renovados y que establecía una suspensión de los incrementos en los mismos hasta el 1° de noviembre.El grupo de trabajadores que también reclamaron por más seguridad en el predio, realizó un comunicado que cuenta con la firma de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas (Comafru), Cámara de Operadores Frutihortícolas Mayoristas del Mercado Central de Buenos Aires (Combaires), Federación Nacional de Productores de Papa (Fenap), Federación de Cebollas y Ajos y la Cámara de Bananas.Desde el directorio del Mercado Central rechazan la existencia de dicho acuerdo y señalan que el congelamiento de cánones, en realidad,En lo que respecta al valor en sí de los cánones, Stella señaló que “se hizo un trabajo para llevarlos (en el caso de los contratos renovados)”con “valores fijados por el Tribunal Nacional de Tasaciones”, y que se está trabajando para incorporar más “variables” además de la productividad de cada puesto “como la antigüedad y la localización en las naves”.Para ello –anticipó- se “prevé crear un nuevo registro” y, a partir de allí, “buscar coincidencias”. También señaló que se “redujeron de 100 a 10 los cánones a pagar” en el caso de requerir la transferencia de una concesión.Respecto a la posibilidad de equiparar todos los cánones, Stella indicó que “una resolución administrativa del directorio”.En cuanto al congelamiento de cánones, dijo que la fecha de finalización de noviembre “es un deseo”, y sostuvo que no sería acorde a “una nación con un incremento importante de precios y salarios”.“Estamos trabajando todos los días y a fondo para tratar de resolver los problemas que vienen de arrastre”, subrayó el titular del Mercado Central, yque incluya una revisión de las “normas internas de la cooperación”.Si bien reconoció que hay “concesiones otorgadas con anterioridad” a la actual gestión que “pagan cánones relativamente bajos”, señaló que esto “tendrá que ser resuelto en conjunto”.Los puesteros en paro, y uno de los reclamos apuntó a una presunta diferencia en el trato con otros productores.“No le decimos sólo al sector frutícola que pague lo que se debe pagar”, afirmó Stella, quien de esa manera negó que haya tratamientos diferenciales.Consultado por la vinculación entre el paro y las “maniobras políticas” que señaló un comunicado del directorio del Mercado Central, Stella afirmó que“Hemos tenido visitas de candidatos presidenciales como Patricia Bullrich”, señaló el funcionario.