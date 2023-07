Un alemán fue absuelto tras pasar 13 años en prisión por un crimen que no cometió

Manfred Genditzki fue absuelto después de 13 años en prisión. Foto: AFP.

La justicia alemanaque pasó más de 13 en la cárcel por un asesinato que no cometió, una decisión que llevó a cerrar un caso espectacular de error judicial en el país.Manfred Genditzki no es "un asesino y queda absuelto", dijo un vocero del tribunal de Múnich en Baviera al finalizar el juicio.En 2010,de una mujer de 87 años, cometido dos años antes, por lo que fue condenado a cadena perpetua en un caso que los medios de comunicación alemanes llamaron "el asesinato de la bañera".La mujer había sido encontrada muerta en su bañera y Genditzki -que trabajaba entonces como conserje en la residencia donde ella vivía- fue acusado de golpearla durante una discusión y matarla., pero el hombre siempre proclamó su inocencia.Tras varios años de lucha, su nueva abogada logró obtener un análisis térmico que, teniendo en cuenta la temperatura del agua, llegó a la conclusión de que la hora de la muerte era completamente diferente, liberando a Genditzki de toda sospecha, consignó la agencia de noticias AFP.Un segundo peritaje basado en una simulación por ordenador también mostró que la muerte podría haber sido accidental.Las dudas sobre su culpabilidad se hicieron tan evidentes quey desde entonces vive nuevamente con su familia y trabaja en una quesería.El propio fiscal pidió un sobreseimiento que se pudo pronunciar "sobre la base de nuevos métodos" que no estaban a disposición de los investigadores cuando se pronunció el fallo, explicó el vocero, que calificó lo ocurrido como "una tragedia para la que es difícil encontrar palabras"., una situación para la cual la ley prevé 75 euros (81,5 dólares) de indemnización por día, lo que daría una suma total de casi 369.000 euros (401.000 dólares) por los 13 años de libertad perdida.