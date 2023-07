La prensa colombiana da por muerto al líder guerrillero Iván Márquez

Según la prensa colombiana Iván Márquez murió por las heridas recibidas en un atentado en 2022 / Foto: Archivo.

Márquez Iván Márquez fue el negociador jefe de las FARC en el proceso de paz que culminó con el acuerdo suscripto con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en 2016, pero en 2019 optó por retomar la lucha armada con otros importantes dirigentes guerrilleros por el incumplimiento del Ejecutivo de Iván Duque del proceso de paz.

Segunda Marquetalia La Segunda Marquetalia cuenta, de acuerdo con las agencias de inteligencia, con 1.048 hombres en armas y 598 en redes de apoyo para un total de 1.646 integrantes.



Según El Tiempo, que cita fuentes de Inteligencia, la Segunda Marquetalia ha perdido paulatinamente su presencia armada en territorio venezolano, en los estados de Apure y Amazonas, “producto de las confrontaciones entre actores armados”, con frentes de alias Iván Mordisco, todo por el control del tráfico de cocaína.

Iván Márquez, jefe de las disidencias de las FARC identificadas como Segunda Marquetalia,, informaron medios colombianos citando fuentes anónimas del Gobierno, que oficialmente aún no confirmó la noticia."Luciano Martín Arango, alias Iván Márquez, de 68 años, jefe de la Segunda Marquetalia, murió", afirmó el diario colombiano El Tiempo.Según el mismo medio, los servicios de inteligencia están verificando las versiones que dan cuenta de que Márquez falleció en Caracas, Venezuela, "enpor hombres del régimen".Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo a la prensa que están "verificando" esas versiones: "no hay confirmación, estamos con las verificaciones. Estamos atentos"."Estamos atentos para cuando", agregó el jefe de la cartera de Defensa, citado por la agencia de noticias ANSA.Márquez habría fallecido por las heridas sufridas en la cabeza el 29 de junio de 2022 en un fallido intento de acabar con su vida, tras el que, según informaron altas fuentes militares a la emisora Caracol radio.Según el noticiero CM&, el exjefe rebelde no logró superar las heridas del ataque perpetrado por un grupo de "mercenarios".En el atentado, Márquez, según el noticiero.Aunque la guerrilla aseguró que el ataque había sido perpetrado por las autoridades colombianas, el entonces presidente Iván Duque responsabilizó a la disidencia liderada por Nestor Vera, alias Iván Mordisco, en represalia por la muerte de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte.De acuerdo con la línea de mando de la Segunda Marquetalia, José Aldinever Sierra, alias el Zarco Aldinever, asumiría el mando del grupo de disidentes y su segundo sería José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza.Tanto el "Zarco Aldinever", como "Walter Mendoza", han estado al lado de Márquez, y son quienes lo representaron en los acercamientos con el Gobierno para ser incluidosAldinever, de 45 años, nacido en Villavicencio, Meta, ingresó a la otrora FARC a la edad de 15 años.