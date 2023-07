Seis heridos en el primer encierro de las fiestas de San Fermín

Dieciséis personas murieron en los encierros de San Fermín desde 1911. / Foto: AFP.

Seis personas resultaron heridas este viernes, ninguna de gravedad, en elen Pamplona, en el norte de España, informaron desde Cruz Roja."Son seis las personas trasladadas" al hospital por heridas en la cara o las extremidades, al caer o ser pisoteadas, durante la primera carrera con los toros bravos de los nueve días de fiesta patronal en Pamplona (del 6 al 14 de julio), dijo a la televisión públca española el portavoz de la Cruz Roja, José Aldaba.Los encierros, que atraen a miles y miles de personas, sea para verlos o participar, y en los que una manada de, comienzan tradicionalmente el 7 de julio y se celebran cada mañana a las 8 (3 hora argentina) durante ocho días.Las heridas "no parece que sean de gravedad", añadió Aldaba. "Para ser un 7 de julio, que sigue siendo de los encierros más masificados, o con mayor participación de gente, ha sido una carrera entre comillas 'limpia'", concluyó el portavoz.Losson uno de los, siendo las más conocidas las de San Fermín, que se hicieron famosas en el mundo por la novela de Ernest Hemingway "Fiesta" ("The Sun Also Rises"), de 1926, remarcó la agencia de noticias AFP.desde 1911. La última de ellas fue un español de 27 años en la edición de 2009.