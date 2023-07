La Organización Marítima Internacional acordó medidas para reducir la contaminación

Nuevo acuerdo para reducir las emisiones de gas en los océanos. Foto: Archivo.

La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de las Naciones Unidas, alcanzó unde efecto invernadero en el transporte marítimo, muy contaminante, pero las organizaciones ecologistas consideran que es insuficiente.El texto, al que tuvo acceso este viernes la agencia de noticias AFP, prevé reducir las emisiones de sustancias contaminantes respecto a 2008 "en al menos 20%, con un objetivo de 30% para 2030" y de ""., al término de una semana de negociaciones del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) en Londres, sede de la OMI, y en las que participaron un centenar de países.Varias ONGs consideran que este compromiso no es suficiente, comparado con los objetivos establecidos por numerosos países antes del encuentro, y no basta para encarrilar al sector hacia la reducción de emisiones de CO2 en el marco del Acuerdo de París.Hace cinco años, la OMI había instado a los transportistas a reducir sus emisiones de CO2 de 50% en 2050 respecto a 2008.en las negociaciones de esta semana un objetivo de, con dos etapas intermediarias: reducción de 29% en 2030 y 83% en 2040.Las islas del Pacífico, especialmente amenazadas por el calentamiento global, querían objetivos más ambiciosos, y contaban con el apoyo de Estados Unidos y Canadá: -96% de aquí a 2040.Las organizaciones ecologistas exigen una reducción de 50% para 2030 y la neutralidad de carbono en 2040.Otros grandes exportadores, en cambio, como China, Brasil o Argentina, frenaron los objetivos, argumentando que estos límites demasiado estrictos beneficiaban a los países ricos, en detrimento de las naciones en desarrollo.Estos gobiernos se oponían, entre otras medidas, a un proyecto de tasa carbono, apoyado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y grandes empresas del sector, como Maersk.Esta posible tasa sólo aparece ahora en el proyecto de texto del acuerdo como una serie de eventuales medidas propuestas para reducir las emisiones del flete.al que es necesario para mantener el calentamiento climático planetario por debajo del 1,5 ºC, y la formulación del texto es imprecisa y no vinculante", critica la oenegé Clean Shipping Coalition.La gran mayoría de los 100.000 navíos del sector, que transportan 90% de las mercancías en el mundo, utilizan fuel pesado. El sector es responsable de casi 3% de las emisiones de CO2 mundiales, según la ONU.