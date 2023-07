El tren Sarmiento comienza funcionar tras levantarse la medida de fuerza

Foto: Daniel Dabove.

El conflicto

Reclamo por el convenio

Paro del ferrocarril Sarmiento informamos que la medida llevada adelante es del personal jerárquico, osea supervisores y jefes, APEDEFA por violación al convenio colectivo de trabajo, nos solidarizado con los compañeros aunque consideramos que deberían haber avisado con tiempo — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) July 7, 2023

El ferrocarril Sarmiento comenzó a funcionar tras permanecer interrumpido este viernes(Apdfs), informaron desde Trenes Argentinos.La primera formación salió de la estación Castelar a las 9:30, con destino a Once, y lentamente el servicio vuelve a circular pero con demoras, ya que todas las estaciones se encuentran saturadas de pasajeros para abordar los trenes.La medida de fuerza sorpresiva comenzó a las 4:30 y fue llevada adelante por personal jerárquico enrolado en la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (Apdfs),La medida ocasionó grandes inconvenientes a los 300.000 personas que utilizan a diario la línea para trasladarse desde la zona Oeste del gran Buenos Aires al centro porteño.En declaraciones a El Destape Radio, la ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos dijo que es "falso" que la cartera laboral no reciba a los manifestantes y confirmó la reunión."Es una interna gremial de carácter jerárquico, que no tienen capacidad de parar el tren, y aprovechan el conflicto de los colectivos para hacerdel Sarmiento", denunció la ministra.Trabajadores jerárquicos pertenecientes a la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apfda) paralizaron sorpresivamente los servicios del Ferrocarril Sarmiento, en reclamo de la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) por parte del ministerio con la empresa Sofse, prestataria del servicio.La protesta se convocó en reclamo a la, según informaron fuentes gremiales, y produjo fastidio e indignación en Plaza Miserere entre los usuarios de ese medio de transporte que quedaron varados.La medida de fuerza -que comenzó a las 4.30 de la madrugada- complicó aún más la circulación de los pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, debido al paro general que desarrollan los choferes de colectivos nucleados en la UTA.Por su parte, José Luis Moyano, secretario gremial de Apdfa, explicó que "el conflicto no es solamente en el Ferrocarril Sarmiento,", donde -indicó- habían "firmado un convenio con la empresa Sofse, desde enero del año 2022".En este sentido, agregó que "hasta el momento la ministra de Trabajo (Kelly Olmos) se niega a homologar el convenio; acá hay una cuestión política que escapa a nosotros".El dirigente gremial subrayó que "estamos peleando, que se oficialicen y queden plasmadas en un convenio colectivo de trabajo".En tanto, Rubén Darío "Pollo" Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, informó a través de su cuenta de Twitter: "Hay paro del Ferrocarril Sarmiento, informamos que la medida llevada adelante es del personal jerárquico, o sea supervisores y jefes, Apedfa,"."Nos solidarizamos con los compañeros, aunque consideramos quecon tiempo", admitió.