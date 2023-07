Viggo Mortensen: "Se que acá se escribe, se publica y por suerte también se compra poesía"

Viggo Mortensen presentó su libro de poesías "Ramas para un nido" en Bahía Blanca en un salón colmado por 160 personas y con 300 fans que no pudieron ingresar / Foto: Horacio Culaciatti.

Los hinchas bahienses de San Lorenzo agasajaron a Mortensen, un hincha calificado de ese club / Foto: Horacio Culaciatti.

El actor, músico, escritor y artista plástico emocionó a la audiencia con la lecturas de varios poemas / Foto: Horacio Culaciatti.

que en Argentina "se escribe, se publica y por suerte también se compra poesía", durante un encuentro que mantuvo en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera con el escritor Fabián Casas y el editor Gustavo López, donde presentó su nuevo libro de poemas "Ramas para un nido".se llevó a cabo a sala llena (160 localidades, gratuitas, que se agotaron en menos de una hora). "Es un honor estar en Bahía Blanca, una cuna muy especial para la poesía en este país donde estoy publicando un libro mío por primera vez", dijo Mortensen (Nueva York, 20 de octubre de 1958), el icónico Aragorn de la trilogía fílmica de Peter Jackson, 'El señor de los anillos".Durante la presentación,leyó una selección de poemas de su autoría, como “El pelo de María”, “La cuesta”, escrito hace 14 años, “Luego”, “El descanso”, “La lapicera de Pavese”, “Las alas del lobo”, “Te doy” y “Respuesta”.Sobre el libro "Ramas para un nido",, una titulada "Lo que no se puede escribir", publicada hace cinco años, que le había gustado mucho a Gustavo López; y otra con "poemas de diferentes épocas", algunos de ellos "nuevos", escritos "durante el encierro inicial de la pandemia, en 2020 y 2021".contó el actor de filmes legendarios y entrañables como "Promesas del Este" o "Capitán fantástico" y "Green book", al señalar que esos poemas "tienen un punto de vista muy condicionado y limitado"."Lo que pasó con la pandemia -reflexionó-,; esa cosa del riesgo, de que no hay una promesa que tiene que cumplirse, que vos estás acá y tenés que averiguar por qué, si querés, y punto. Hasta que no estás y normalmente no pensamos en eso", acotó.En un español enrevesado, Mortensen reflexionó sobre la lectura y la escritura", contó sobre su gusto por "compartir con amigos" lo que escribe;Casas comentó a su turno que,Viggo comenzó a escribir en un cuaderno, "para que pase el tiempo sin hablar", situación por la cual "nos escribimos los dos" .Al terminar la charla, Mortensen se asomó al balcón del Centro Cultural de la Cooperativa Obreray, antes de irse, firmó sus libros ante varios de los presentes.donde hará una presentación del libro el domingo a las 18 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), mientras que a la misma hora, pero del lunes, leerá en voz alta algunos de esos escritos en el porteño Centro Cultural Borges.