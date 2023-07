Reclaman que Franco Rinaldi renuncie a la candidatura por expresiones discriminatorias

La presidenta de la UCR porteña y precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Mariela Coletta anunció que solicitará a la Junta Electoral de esa coalición que se le pida la renuncia al politólogo y youtuber Franco Rinaldi como precandidato a legislador local por sus expresiones homofóbicas contra un periodista."Mañana voy a presentar ante la Junta electoral de JxC un pedido para que la lista encabezada por Jorge Macri le pida la renuncia a Franco Rinaldi como su precandidato", indicó Coletta en Twitter, donde adjuntó un video de Rinaldi que se viralizó en las últimas horas y fue severamente cuestionado desde diversos sectores.La decisión de Coletta tuvo el apoyo del senador nacional y precandidato a Jefe de Gobierno radical Martín Lousteau, quien dijo que "no podemos permitir que JxC lleve en sus listas a personas que fomenten el odio y la discriminación".En esa filmación, el primer precandidato a legislador porteño en la lista que encabeza Jorge Macri para Jefe de Gobierno alude burlonamente a la condición sexual de un conocido periodista."No podemos compartir el mismo espacio con alguien que hace apología de la homofobia, el machismo y la discriminación contra las personas que viven en barrios de emergencia", dijo Coletta, aludiendo también a otra intervención del influencer.La jefa de la UCR local dijo que "llamamos al resto de los integrantes de los miembros a pronunciarse en el mismo sentido. JxC nació y tiene su razón de ser en la defensa de las libertades individuales y colectivas. No puede haber lugar para violentos y discriminadores, mucho menos encabezando una lista de precandidatos".Ante esto, Lousteau expresó su apoyo y dijo en Twitter: "Sorprendido por los videos que aparecieron los últimos días. No podemos permitir que JxC lleve en sus listas a personas que fomenten el odio y la discriminación"."Nuestro espacio debe trabajar por la libertad, el respeto y la inclusión. Este nivel de violencia lastima profundamente a nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad de ser mejores", aseveró el líder de Evolución Radical.