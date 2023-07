Olmos inauguró con Kicillof la reunión del Consejo Federal del Trabajo

Foto: Eva Cabrera.

La ministra de Trabajo de la Nación,, encabezó junto al gobernador bonaerense,, y el ministro provincial Walter Correa el acto de apertura de la 123° Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo.La actividad que reunió a autoridades de las carteras laborales de todas las provincias se extenderá hasta este viernes en el Teatro Argentino de La Plata, quien consideró que "el trabajo es el eje central de construcción de dignidad social"."No concebimos la posibilidad de construir una patria democrática plena de justicia social si no es a partir de la existencia del trabajo para todos", señaló la funcionaria nacional, y recordó como dirigente política que donde "hay una necesidad nace un derecho".Olmos señaló quey destacó que a pesar de la crisis que ha padecido el actual gobierno "Argentina registra el trabajo registrado más alto de la historia", y señaló que el país goza de "un sistema de derechos laborales que para Argentina es un orgullo y no lo han podido destruir porque tenemos un movimiento obrero organizado que es orgullo de Argentina y el mundo".La ministra destacó las "políticas de inclusión" del Gobierno en materia migratoria y la tarea desarrollada para erradicar el trabajo infantil.Aseguró que "en conjunto, hemos podido hacer que la Argentina sea designado país pionero para la erradicación del trabajo infantil".Consideró que "hay una especie de confusión sobre qué es la ciudad de Buenos Aires", dado la autonomía en la que se ha posicionado, pero remarcó que participaba del Consejo para "reafirmar que la ciudad de Buenos Aires es la capital de todos y todos tenemos derechos a ir, a reclamar ahí, a que se gobierne desde ahí".Destacó que la provincia de Buenos Aires "es parte del interior de la Argentina y tenemos un pensamiento profundamente federal" y distinguió que el término federalismo se opone "al término centralismo, unitario, estamos a favor de la mirada federal, dónde hay igualdad de derechos y oportunidades". En ese sentido, cuestionó la "famosa teoría ortodoxa neoliberal, la del derrame" y dijo que ante "una situación compleja queda refutada la teoría del derrame porque creció la economía y no hubo derrame"., aunque destacó que "si no hubiéramos crecido tendríamos dos problemas"."Lo que tenemos que hacer es distribuir mejor, incluir más, mejorar los salarios, mejorar los ingresos y que el crecimiento no sea para unos pocos, sino para todos y todas. Ese es el desafío para la dirigencia"; señaló.Kicillof planteó que ante los problemas la discusión es si se sale "aplicando recetas que nunca funcionaron, o si al revés, en vez de ir para el pasado ir para el futuro, creando más derechos, garantizando más derechos, mejorando las condiciones de vida, mejorando los salarios, mejorando los ingresos, mejorando la distribución, porque si no, el crecimiento sin inclusión es robo".Correa calificó de "orgullo" el federalismo de la actividad: "Estamos organizando un acto democrático y federal", señaló, y aseguró que, de cara al proceso electoral, "los sindicalismos tienen un desafío enorme ante lo que se viene"."No hay plan B, estamos en la pelea y en la lucha cotidiana", destacó Correa, y sostuvo que "sobran motivos para seguir luchando, para ratificar los derechos de los trabajadores"También estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, el secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti; el secretario de Trabajo y Empleo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá, y la ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Giménez.