El Ejército dijo que apoya "todo lo que haga" la familia del soldado muerto en el cuartel de Zapala

El hallazgo de Córdoba

El secretario general del Ejército, Sergio Maldonado, afirmó este jueves que esta fuerza apoya "todo lo que haga la familia" del soldado voluntario Pablo Jesús Córdoba porque "la familia es parte de la institución", al referirse cómo fue el protocolo militar que se activó cuando el jovenmientras realizaba una gZapala, lo que terminó causando su muerte unas horas después en el hospital de esa ciudad neuquina."Estamos conmocionados con lo que pasó. Es uno de nuestros soldados, hijo de un camarada, lo que nosotros denominamos 'familia militar'", dijo a Télam Maldonado, que se desempeña como secretario general del Ejército Argentino y tiene entre sus tareas la comunicación institucional oficial de esta fuerza.Córdoba trecién cumplidos al momento de su fallecimiento,en el, ubicado en Zapala.Minutos después de las 6 del jueves 1 de junio, el joven fue encontrado al parecer con dos impactos de bala en la cabeza, y fue llevado de urgencia al hospital de Zapala, donde horas después falleció."El joven no solamente había seguido lo que el papá era, sino que también tenía intenciones de continuar profesionalmente dentro del Ejército, algo que a nosotros nos llena de orgullo. Por tal motivo, este hecho, en particular, nos duele muchísimo", añadió Maldonado.El militar afirmó también que "todo lo que haga la familia es apoyado por el Ejército Argentino", porque "lEn tanto, la familiaque sea cambiada laSobre las hipótesis del caso, que es investigado por la Justicia federal, Maldonado dijo que,, es la Justicia la que debe investigar" sobre las causas de la muerte de Córdoba, e hizo hincapié en que"Este miércoles, laEsos peritajes no los hace el Ejército, sino la Gendarmería, como parte de la investigación que lleva adelante el juez de la causa. Nosotros les damos toda la información que ellos nos piden y colaboramos, queremos que esto se esclarezca cuanto antes", concluyó.Sobre el hallazgo de Córdoba elel general del Ejército aseguró queaunque "él no tenía físicamente ningún compañero cerca, pues estaba solo en el puesto de guardia"."Lo encontraron los soldados que estaban cubriendo el mismo servicio de armas, hay un equipo de personas que hacen turnos de guardia de 24 horas, que, eso lo determina la Justicia,", explicó Maldonado.En tanto, reconstruyó que quienes lo encontraron "lo primero que hacen es corroborar que estaba con vida"."Cuando al joven soldado se lo encuentra a esa hora,, aún estaba oscuro, pero él estaba con vida, lo primero que se hace es darleque tiene siempre a un profesional de sanidad más una ambulancia y están las 24 horas durante los 7 días de la semana a disposición por si surge algún inconveniente de salud en algún miembro, ya sea del barrio militar o bien de la unidad, que estaba integrado por una suboficial, una cabo primero enfermera que se aproxima con la ambulancia y que es la que hace la evaluación inicial", reconstruyó."Lo primero que hicimos fue tratar de salvarle la vida. Al ver que estaba con signos vitales, decide su inmediata evaluación en ambulancia al hospital interzonal de Zapala", agregó.Asimismo, "al jefe de la unidad, le dan el aviso a eso de las 6.30, y éste a su vez, dá inmediato aviso a la Policía", precisó Maldonado.Por último, explicó que, después del hecho, desde el Ejército se abocaron "al acompañamiento y apoyo a la familia, y de los camaradas y soldados que han perdido a uno de ellos", como también a ponerse a entera disposición de la justicia.