Grabois: "Si nosotros hacemos una buena elección, eso condicionará al sistema político"

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois aseguró este jueves que si "hace una buena elección" en las primarias del 13 de agosto "eso condicionará al sistema político, porque muestra que todo no viró a la derecha", y consideró además que su postulación encarna "una disputa cultural y política" contra "la centralidad del dinero" y "la normalización de la injusticia".El abogado se refirió por otro lado a la interna que enfrenta a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en las PASO de Juntos por el Cambio, y en ese punto consideró que "lamentablemente" el jefe de gobierno porteño "está perdiendo su naturaleza de ser un centro democrático moderado para tratar de comerle votos a Bullrich", por lo que está convirtiéndose "en una caricatura de sí mismo"Grabois hizo estas declaraciones de este jueves a la mañana, en una entrevista con la emisora Urbana Play, horas antes de recorrer el partido de Tres de Febrero junto al precandidato a intendente por UxP, Juan Debandi, y a la también precandidata Lis Díaz, concejal y referente del Movimiento Evita que se postula a la intendencia.El precandidato visitó emprendimientos comunitarios en el barrio Capitán Bermúdez, en la localidad de Caseros, más un bachillerato popular en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache; en la actividad participó asimismo el dirigente de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez.En la entrevista radial, el precandidato y competidor de Sergio Massa en las PASO del oficialismo consideró que el ministro de Economía "no representa los valores esenciales que tiene que representar el movimiento nacional y popular", que consiste -remarcó- en "poner en primer lugar la justicia social"."Los que nos reconocemos como parte de una tradición que no empezó con nosotros ni va a terminar con nosotros, como tampoco va a terminar después de las elecciones, no vemos en Massa una continuidad de esa tradición", insistió.Grabois expuso algunas de las prioridades que buscará representar el sublema 'Justa y Soberana', por el cual competirá en las primarias de UxP junto a su compañera de fórmula, la socióloga Paula Abal Medina: "Somos fieles a una historia, a una palabra y al sector social que, consideramos, es en el que tiene que estar puesta la prioridad".En esa línea, el fundador del Frente Patria Grande remarcó que el binomio que integra junto a Abal Medina pondrá su "laburo" y su "corazón" en impulsar políticas públicas que favorezcan a "los que no tienen techo" y a "los que tienen un trabajo tan precario que no pueden descansar ni ser felices".Además, al ser consultado por la puja que mantendrá con la fórmula Massa-Rossi en las PASO, Grabois se quejó de que algunos medios de comunicación no informen que en la coalición oficialista "hay una interna, una primaria", en una decisión general que apuntaría -según dijo- a no darle visibilidad a su candidatura."En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vamos a estar compartiendo la lista con Axel (Kicillof), con (Eduardo) 'Wado' (De Pedro), con Máximo (Kirchner), con los mismos candidatos que va a tener Massa", remarcó, y agregó que "en la mayoría" de las provincias su precandidatura estará "en las dos listas" de UxP.En cuanto a su agenda de campaña, y tras su recorrida de este jueves por el conurbano, Grabois visitará entre este viernes y el sábado las ciudades de Neuquén y Bariloche, donde presentará propuestas de gestión, participará de "actividades vinculadas a la soberanía" y realizará caminatas por los barrios, informaron a Télam desde su equipo de colaboradores.El cronograma por las provincias de Neuquén y Río Negro arrancará este viernes a las 11 en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, donde ofrecerá una conferencia de prensa para luego exponer en "una charla abierta a la comunidad y a la militancia" en la que "presentará los ejes centrales" de su plataforma de Gobierno.Este sábado, víspera de un nuevo aniversario de la declaración de la independencia, Grabois llegará a Bariloche con un acto a las 14.30 en el Centro Regional Universitario de la Universidad del Comahue, donde estará acompañado por otros precandidatos de su espacio, referentes provinciales y locales.