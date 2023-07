Katopodis participó de la inauguración de un radar meteorológico en Río Negro

Gabriel Katopodis también rubricó un acta para obras de repavimentación y mejoras en Viedma por un presupuesto total de $ 313 millones. Foto: Marcelo Ochoa.

El radar de Las Grutas es el primero fabricado por Invap. Foto: Prensa MOP.

El ministro de Obras Públicas,, afirmó este jueves que el Estado "tiene que estar al frente de las decisiones" para que se pueda "vivir mejor" y "progresar en la Argentina", y valoró el rol de la "tecnología nacional" para sostener la "soberanía"., que "permitirá al Servicio Meteorológico Nacional obtener información, realizar predicciones generales y de extremos climáticos para disminuir los riesgos", destacó.Junto a la gobernadora de la provincia de Río Negro,; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,; y el intendente de San Antonio Oeste,, inauguraron el, que se realizó por una inversión de $526 millones, según informó un comunicado de la cartera.Durante la recorrida, Katopodis expresó: “Estamos inaugurando el. Con esto, desde el Ministerio de Obras Públicas aportamos al Plan Nacional para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”.Y agregó: ". Esto tiene explicación en la decisión del Estado de priorizar la ciencia, la innovación y la tecnología".Asimismo, afirmó que el radar de"completa un cuadrante importante, que se complementa con otros radares estratégicamente ubicados que van a permitir tener información más precisa"."Es sumamente relevante que sea a través de tecnología nacional que tengamos unos de los sistemas de información y prevención meteorológico más destacados, esto no solo habla bien de la Provincia, sino que también habla de un país con soberanía tecnológica", sostuvo.El radar meteorológico "permitirá anticipar acciones en tiempo real frente a condiciones severas del clima", informaron desde el gobierno provincial.Cuenta con una capacidad de detección de "ecos" de lluvia de hasta 240 kilómetros de distancia y puede calcular la velocidad de movimiento de partículas en el aire a una distancia de hasta 120 kilómetros.Los "ecos" son señales que devuelven las precipitaciones o partículas que están a kilómetros de distancia, cuando la onda emitida por el radar rebota en ellas.De esa manera, el radar puede realizar un seguimiento en tiempo real de los sistemas meteorológicos severos, visualizar los movimientos, predecir las direcciones, aproximar la cantidad y tipo de precipitación que producen y determinar su severidad.A partir de ese análisis, el Servicio Meteorológico Nacional puede declarar alertas meteorológicas a corto plazo, a la vez que sirven de uso a diversos organismos como a la Fuerza Aérea Argentina, la Armada Argentina, el INTA, e instituciones científico-académicas, entre otros.Además, el funcionario nacional rubricó el, en el marco del programa "Argentina Hace"., de los cuales $ 52.000.000 serán invertidos en un "sistema de iluminación led", y los $ 261.000.000 restantes para el "ensanchado con pavimento" del acceso a la ciudad.Katopodis entregó al intendente local, Pedro Pesatti, los documentos de "la no objeción técnica" que permite el llamado a licitación para el 21 de julio de 50 cuadras de pavimento por otros $361.000.000, para la ciudad capitalina.Allí, el ministro afirmó que es "el Estado el que tiene que estar al frente de las decisiones, estamos convencidos de que se puede vivir mejor y de que se puede progresar en la Argentina, que tiene un futuro enorme, y no necesita ni ajuste ni represión, ni que se cierren las universidades, ni el Invap".