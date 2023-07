Egipto le debe al FMI más de US$ 13.000 millones y es el segundo país con más deuda

Egipto es el segundo país que más le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto que supera los US$ 13.000 millones.más importantes con el organismo multilateral de crédito.Entre ambos países representanSegún datos oficiales,La historia reciente entre Egipto y el organismo se remonta a 2016, cuando acordaron un préstamo de US$ 12.000 millones a cambio de un programa de reformas económicas con una duración de tres años.El préstamo inicialEl último desembolso fue un crédito de emergencia por US$ 3.000 millones orientado a "salvaguardar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda egipcia”, según lo informado oficialmente en octubre pasado.El mes pasado, el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi amenazó con salirse del acuerdo con el Fondo si continuaban las presiones devaluatorias por parte del organismo., sostuvo en aquella ocasión.Este jueves,, teniendo en cuenta los desafíos que presenta la nueva arquitectura financiera global.El objetivo de la reunión -realizada de manera online- fue dialogar sobre "temas de interés común como la relación con el bloque de los Brics y su banco de desarrollo, acciones de cooperación financiera para promover procesos de deuda sostenible, uso de monedas alternativas para alentar el comercio y las inversiones, como también el desarrollo de instrumentos para fortalecer el vínculo económico bilateral", detalló el Palacio de Hacienda en un comunicado.