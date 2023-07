Especial libros: El buen cine también se lee

1

Caligrafía de la imagen: de la política de los autores al cine de autor

Motorhome

La casa de los anfibios: conversaciones sobre cine

Meditaciones de cine (Cinema Speculation)

Los cines por venir

Del cine instantáneo al cine en vivo

Cassavetes dirige (en el rodaje de Love Streams)

El espectador inquieto (cine, filosofía y emancipación perceptiva)

El cine de autor podrá estar en crisis en las salas comerciales, pero otros autores (los que escriben) se siguen ocupando del séptimo arte en sus más diversas variantes, dimensiones y alcances.(como los altos costos del papel), de la cantidad de textos que a diario se lanzan de forma gratuita en Internet o en ámbitos académicos y de la progresiva migración de cierto segmento de los lectores hacia los libros electrónicos, las publicaciones impresas sobre el séptimo arte, ya sean de escritores extranjeros traducidos a nivel local o de autores argentinos, mantienen un caudal y una calidad envidiable. Así, dentro de la marea de novedades de las últimas semanas, destacamos las ocho siguientes:Doctor en Literatura, investigador del CONICET, docente en Filosofía y Letras de la UBA y en la Universidad del Cine (FUC),con libros sobre Jean-Luc Godard, Lucrecia Martel, Hugo Santiago y múltiples temáticas ligadas a la creación audiovisual.Su nuevo aporte es un exhaustivo, riguroso, exigente y apasionante trabajo de casi 600 páginas en el que reflexiona sobre la figura y el lugar del director/autor en el cine, una categoría que fue esencial para los distintos análisis durante las décadas de 1950 y 1970, pero que -con sus necesarias mutaciones y actualizaciones sobre todo en el marco de la producción más industrial- sigue siendo muy pertinente para pensar el cine y sus formas.Reconocido productor de películas de cineastas como Daniel Burman, Anahí Berneri y Clarisa Navas, Dubcovsky debutó en la creación literaria con un pequeño pero muy interesante y por momentos provocador texto en el que combina anéctodas y experiencias personales de su amplia trayectoria con reflexiones respecto de uno de los oficios más esenciales y al mismo tiempo con peor prensa dentro del universo audiovisual como el de, precisamente, la producción de films.Divertido, visceral e impiadoso (con los demás pero también consigo mismo), Dubcovsky resulta toda una revelación.Durante su estancia en la prestigiosa Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), con sede en San Sebastán, España, y distintos viajes por Europa, Alena pudo entrevistar a una quincena de figuras esenciales del cine contemporáneo como los programadores Carlo Chatrian (director artístico del Festival de Berlín), Manuel Asín, José Angel Herrero-Velarde y María Palacios Cruz, críticos como el australiano Adrian Martin, teóricos como el español Santos Zunzunegui, archivistas como el estadounidense Rick Prelinger y la británica Charlotte Procter; y cineastas como el japonés Takashi Makino, el francés Jean-Claude Rousseau, el español Gabriel Azorín o los argentinos Mariano Llinás y Matías Piñeiro.El resultado es una auténtica radiografía, una cartografía del “otro” cine, de las vertientes más radicales, experimentales, autorales de la actualidad, una conjunción de reflexiones sobre cómo hacer, pensar, mostrar y preservar el cine.Tarantino no necesita demasiada presentación porque sus películas ya son en varios casos clásicos (empezano por “Perros de la calle” y “Tiempos violentos”) y porque él mismo es una suerte rockstar amado por multitudes.Quentin es también un apasionado cinéfilo (algo que se aprecia en las múltiples referencias que hay en sus largometrajes, pero también en el hecho de que es dueño del New Beverly Cinema de Los Angeles, que sigue proyectando en fílmico) y, ahora, condensó varias de sus obsesiones, amores y experiencias autobiográficas en este libro que recorre títulos que para él fueron clave en la década de 1970 como “Taxi Driver”, de “Martin Scorsese”; “La violencia está en nosotros (Deliverance)”, de John Boorman; “Bullitt”, de Peter Yates; “Harry el sucio” y “Fuga de Alcatraz”, ambas de Don Siegel; “Hardcore”, de Paul Schrader; “Hermanas diabólicas”, de Brian De Palma; “Daisy Miller”, de Peter Bogdanovich y “La fuga (The Getaway)”, de Sam Peckinpah.Otro libro de entrevistas. Atehortúa entabló conversaciones con 14 directoras y directores contemporáneos (Lucrecia Martel, Albert Serra, Rita Azevedo Gomes, Mariano Llinás, Víctor Gaviria, Albertina Carri, Alice Rohrwacher, Víctor Erice, Apichatpong Weerasethakul, Carlos Reygadas, Kelly Reichardt, Lav Diaz, Pedro Costa y Radu Jude) y le sumó un estudio sobre Béla Tarr, con quien el autor estudió en la Sarajevo Film Academy."El futuro del cine no está asegurado. La muerte del cine se ha declarado más de una vez y no han sido pocos los que han atentado contra su vida. El cine es quizá el arte más acostumbrado a fantasear con su propio fin; en este arraigado sentido apocalíptico es plenamente un arte de nuestro tiempo”, escribe este autor colombiano formado en la Universidad del Cine de Buenos Aires.El prolífico y multifacético artista rosarino (su eje es el cine pero incursiona también con asiduidad en el teatro, el rock, la música experimental y la docencia) escribió este libro que es al mismo tiempo un diario de rodaje de la película “Simulacro”, una obra estrenada a principios de 2021, en plena pandemia.Asimismo es una reflexión personal sobre lo que es el cine hoy, con todas sus contradicciones, visicitudes y una crisis permantente que desde el oficio más genuino él y tantos otros colegas siguen combatiendo con testarudez, talento y tesón.El particular y luego muy imitado método de trabajo de John Cassavetes (fallecido en 1989, en Los Angeles, con apenas 59 años) ha sido analizado en decenas de publicaciones y hasta en papers académicos, pero nadie lo registró de primera mano y en toda su intensidad, matices y detalles como el ensayista, crítico, guionista y novelista Michael Ventura en “Cassavetes Directs”,.Este libro sobre el creador de "Shadows" y "Love Streams" -entre sus pelìculas màs recordadas- fue publicado originalmente en 2007 y que años después tiene su merecida edición local. Más información: Los diez artículos que componen este libro son el resultado de una larga investigación en la que el autor pone a dialogar cine y filosofía. La observación de películas y series (desde “Jurassic Park” hasta “El viento nos llevará”, del iraní Abbas Kiarostami, pasando por el cine Ruben Östlund y Lucrecia Martel, o éxitos de la pantalla chica como “Succession”, “The Crown” o incluso “Los Simpson”), a partir de los encuadres teóricos propuestos por grandes pensadores en este terreno (Barthes, Morin, Daney, Sontag, Gilberto Pérez), sirve para estudiar fenómenos psicológicos y vinculares.Una de las hipótesis fundamentales de la propuesta es que las películas son expresión de las formas en que pensamos y vivimos. Así, analizar el cine es estudiar los modos en que miramos.