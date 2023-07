Bullrich criticó a Larreta por cortes de calles: "El centro de Buenos Aires está muerto"

Tiempos felices. En campaña, se terminaron los besos entre los precandidatos de JxC. Foto: Archivo.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC)porque su rival, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,"El centro de Buenos Aires hoy está muerto, es una zona muy importante. Es una zona que siempre tuvo mucha vida.", dijo Bullrich al referirse nuevamente a las protestas callejeras,La líder de "los halcones" del PRO indicó que "lamentablemente" durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad entre 2015 y 2019 "nunca tuvo" a cargo la ciudad de Buenos Aires."A mí nunca me tocó la Ciudad, lamentablemente. Pedí que me den la responsabilidad pero nunca la tuve. Pasamos la Policía a la Ciudad el día 6 de enero de 2016", explicó.Consultada sobre ccon cortes de calles y avenidas, la precandidata ejemplificó con las provincias de, que tuvieron gestiones que -según dijo-"Como Mendoza, con un código de convivencia, que cuando se hacen las marchas y bajan a las calles, las organizaciones pagan. Ayer estuve en Neuquén, el intendente (Horacio) Pechi Quiroga hizo lo mismo. Si bajás a la calle las organizaciones terminan pagando multas", explicó.Bullrich vistió el centro de Lomas de Zamora junto a su compañero de fórmula, Luis Petri; su precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, y su precandidato a senador, Maximiliano Abad.La exministra ya había cuestionado el miércoles cómo lidia Larreta con las protestas en su distrito, al afirmar que, expresó Bullrich en declaraciones a Radio Dos de Corrientes."Cuando ella (Bullrich) fue ministra tampoco se terminaron los piquetes ni (los manifestantes) dejaron de ingresar por los accesos de la Ciudad", dijo Miguel en declaraciones a radio La Red.Aunque afirmó que "no comparte" realizar "discusiones de esta manera" dentro de la coalición, el funcionario porteño remarcó que l