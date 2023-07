Docentes realizaron un paro en reclamo del pago del aguinaldo y les descontarán el día

La seccional capital de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) realizaban un paro de 24 horas en reclamo del pago del medio aguinaldo "en tiempo y forma", mientras que desde el Gobierno provincial calificaron la medida como "ilegal" y anunciaron que descontarán el día a los docentes que no asistan a trabajar.Los docentes decidieron realizar la medida de fuerza en las ciudades de Neuquén y Plottier, luego del anuncio del gobernador Omar Gutiérrez sobre que el pago del medio aguinaldo se realizará recién el 18 de julio en la provincia.El Ministerio de Gobierno y Educación de Neuquén, por su parte, emitió un comunicado donde indicó que se descontará el día a las y los docentes que no asistan a trabajar, debido a que la inasistencia es "injustificada" y el paro es "ilegal"."Tanto en Neuquén capital como en Plottier se dio a conocer la convocatoria al paro para este jueves 6 de julio, en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades, reclamo que implica la interrupción del dictado de clases, vulnerando directamente el derecho a la educación de las y los estudiantes", expresaron desde la cartera educativa.Asimismo, señalaron que se puso a disposición de la comunidad educativa una línea de WhatsApp en la que"Se descontará el día a las y los docentes que no asistan a trabajar", concluyeron en el comunicado.