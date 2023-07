Valentín Rossi se metió en la final A en Italia

Foto Prensa FAC

Foto Prensa FAC

Valentín Rossi, integrante del seleccionado argentino de canotaje de velocidad sub 23, se clasificó este jueves a la final A (del primero al noveno puesto) en la prueba de K1 1000 metros en el Mundial de junior y sub 23 de Auronzo, Italia.Rossi, de 21 años y representante del club Náutico San Pedro, quedó tercero en su regata clasificatoria, con un tiempo de 3m44s60/100, detrás del francés Steven Henry (3m44s38/100) y el húngaro Hunor Hidvegi, que ganó con un registro de 3m44s 30, y pasó a una de las semifinales, que dio tres plazas directas a la final A del sábado próximo.En la semifinal, el argentino, oriundo de San Pedro, provincia de Buenos Aires, obtuvo el segundo puesto con un tiempo de 3m38s63/100 detrás de Thorbjorn Rask, de Dinamarca, que venció con 3m36s46/100.De este modo, el seleccionado argentino clasificó cuatro botes a finales A en el Mundial junior y Sub 23, en un suceso histórico en ese deporte nacional: el miércoles pasado, en C1 1000 metros, el rionegrino Aramis Sánchez Ayala quedó quinto en su serie clasificatoria con un tiempo de 4m21s06/100 y accedió a a una de las semifinales, que brindó tres lugares a la final A.Luego, el palista argentino finalizó tercero con un registro de 4m05s71/100, detrás del español Pedro Torrado, segundo con 4m03s63s y el alemán Flortin Bange, que ganó con un tiempo de 4m03s58s.Además, en K4 500 sub 23, las bonaerenses Candelaria Sequeira, Rebeca D'estefano, Lucia Aziz y la santafesina Paulina Contini, quedaron cuartas en su regata eliminatoria con 1m39s66/100 y pasaron a semifinales, en la que obtuvieron el tercer puesto y accedieron a la final A con un tiempo de 1m38s71/100, detrás de las tripulaciones de Eslovaquia (1m37s78/100) y República Checa, que ganó con 1m36s69/100.En tanto, en K4 Sub 23, los bonaerenses Manuel Orero, Pedro Ratto y los entrerrianos Pedro Ratto y Bautista Itria terminaron quintos en su regata clasificatoria con un tiempo de 1m23s72/100 y pasaron a una de las semifinales, en la que lograron el tercer puesto con un registro de 1m24s21/100 y accedieron a la final A.Hoy, en otras pruebas, tres tripulaciones argentinas se clasificaron a las finales B (del puesto décimo al 18vo) tras disputar sus respectivas regatas clasificatorias.En K2 junior 500 metros, Candela Velazquez y Martina Catalano terminaron quintas en sus serie con 1m54s89/100 y luego quedaron cuartas en una de las semifinales y pasaron a final B.En K2 junior 500, Vicente Vergauven y Luca MIcatrotta quedaron segundos, con un registro de 1m38s06/100 en su regata clasificatoria y posteriormente concluyeron sextos en una de las semifinales y accedieron a la final B, instancia a la que también pasó la dupla integrada por Benjamín Cardozo y Joaquín Lukac tras quedar séptima en la fase eliminatoria y sexta en semifinales.