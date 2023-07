Milei votó en contra de declarar Duelo Nacional el 18 de julio por el atentado a la AMIA

Javier Milei junto a su precandidata a la Vicepresidencia, la negacionista Victoria Villarruel. Foto: Archivo.

De acuerdo al texto, durante ese día la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos, en los que se promoverá la realización de actividades alusivas

El proyecto establece que cada aniversario se desarrollen en las escuelas actividades conmemorativas respecto del atentado. Foto: Prensa.

El proyecto, que fue votado en un paquete junto a otras 8 iniciativas sin disidencias y sin debate pasada la madrugada, resultó aprobado por 170 votos a favor, 3 negativos y 6 abstenciones, y ahora pasa al Senado para su sanción definitiva

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por amplia mayoría un proyecto para declarar Día de Duelo Nacional el 18 de julio, en homenaje a las víctimas del atentado contra la AMIA, que fue votado en contra por los diputados de La Libertad Avanza, Javier Milei, y Victoria Villarruel.El proyecto, que fue votado en un paquete junto a otras 8 iniciativas sin disidencias y sin debate pasada la madrugada, resultó aprobado por 170 votos a favor, 3 negativos y 6 abstenciones, y ahora pasa al Senado para su sanción definitiva.Entre los votos negativos se encuentran los de los diputados de Libertad Avanza, Milei y Villarruel, en tanto que las abstenciones fueron de 4 diputados del Frente de Izquierda, una diputada de la CC y otra de Creo Tucumán.Si bien al principio el diputado del Frente de Todos (FdT) Sergio Palazzo aparecía votando en contra, luego el legislador aclaró que se trató de un error, según consta en la versión taquigráfica, pero no en el acta de votación.Palazzo precisó hoy en su cuenta de la red social Twitter que "en el día de ayer en la Cámara de Diputados se votó un conjunto de temas con apartamiento del orden del día sobre el que hubo acuerdo de los distintos partidos políticos, entre ellos Fe de Vida y otros importantes proyectos"."Por error se consignó mi voto como negativo a esos proyectos, pero luego solicité la corrección del mismo, ya que mi voto fue afirmativo acompañando esos proyectos", aclaró Palazzo.Por su parte, la diputada Villarruel explicó los motivos por los cuales rechazó ese paquete de leyes al afirmar que "a las 12 de la noche metieron un paquete de 8 proyectos y en 5 minutos pretendían que sin saber de qué trataban votemos. Con @JMilei votamos no. No votamos sin leer ni analizar las leyes que declaran u obligan al pueblo argentino".La iniciativa de la diputada del PRO Sabrina Ajmechet declara el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la AMIA, que provocó 85 muertos y cerca de 300 heridos.De acuerdo al texto, durante ese día la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos, en los que se promoverá la realización de actividades alusivas.Asimismo, según el proyecto, el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos primarios y secundarios de gestión pública y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha.