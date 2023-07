Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 6 de junio

Boletín Radial. Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Escuchalo en Spotify Conducción: Marina Calzado Linage. Invitado: Ignacio Corrales.El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes y otras curiosidades históricas.Miralo por el canal de Twitch La serie abarca la visión de desarrollo sostenible de la nación china y los esfuerzos que han hecho diversas localidades por reducir las emisiones de CO2 y proteger la ecología. Una producción de CGTN en Español cedida por la Red TAL.Capítulo 2: ¿Se vende aire del bosque de bambú? Miralo el martes 11 de julio a las 20.00. . Esta serie refleja las observaciones y reflexiones de tres jóvenes de América Latina a partir de sus investigaciones y viajes a zonas rurales de China. Sus capítulos retratan las historias de los habitantes de la aldea de Tianba, provincia de Sichuan, descubriendo la belleza de la China rural a través de las personas que viven en esta tierra. Una producción de CGTN Español cedida por la Red Tal.Disponible en el canal 22.5 Televisión Digital Abierta (TDA), y por Streaming en el sitio de TEC A más de diez años de la partida de Luis Alberto Spinetta, su música está más presente que nunca. El Centro Cultural Kirchner celebró el ciclo dedicado a revisitar su producción con una serie de conciertos, cada uno consagrado a un disco, con músicos y cantantes invitados. La selección incluyó Almendra, Artaud, Kamikaze, Peluson of Milk, Los ojos, Téster de violencia y Pescado 2.Es un podcast animado, creado y conducido por Agus y Elías, dos jóvenes que, desde Tucumán, realizan un repaso por los acontecimientos históricos que marcaron a los movimientos obreros y sus representantes a lo largo de la Argentina de los siglos XX y XXI.10 capítulos - 13 minutos - intercalados en la programaciónEste ciclo de animación reflexiona, con humor, el peso social de los prejuicios, y cómo la ignorancia es germen de los actos discriminatorios. En cada capítulo un eje temático sirve de guía para exponer con ironía mitos supremacistas, frases, costumbres e, incluso, definiciones del diccionario que sirven para excluir y discriminar. Tráiler Ambas series son ganadoras en la Convocatoria Nacional Renacer Audiovisual del Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública a través de Contenidos Públicos S. E.Relata: Pablo Barovero. Comenta: Diego TerenzianiUna comedia con un tinte fantástico que centra su universo en el fútbol infantil y en lo valioso que pueden ser en la vida las segundas oportunidades.Protagonizada por Francisco Suárez, acompañado del gran ídolo del fútbol argentino Sergio Goycochea, con un gran elenco integrado por Fabián Vena, Katja Alemann, Luis Ziembrowski, Laura Cymer, Federico Nanyo y Cande Molfese. Con las participaciones especiales de Katja Alemann, Esteban Prol y el Turco Naim. Además, cuenta con los artistas mendocinos Darío Aniz, María José Elmelaj, Sergio Martínez, Daniel Gallo Piña, “Coyote” Lemos, Francisco Martín y Rodrigo Casavalle y los niños Yasmín Quevedo, Santino Carbornari, Joaquín Rosales, Franco Martinez Rago y Joaquín Aguilar.Joaquín y Pamela producen cosmética natural con los yuyos que cultivan en su huerta. Tienen entre 20 y 25 años, son novios/as, militan en la Unión de Trabajo Popular Zonal Cruz del Eje; él es un chico trans. Desde la huerta hasta la sala de producción hasta cómo se enamoraron, y cómo hoy compañeros/as en muchas dimensiones.La serie recorre seis historias del norte cordobés, con ocho protagonistas en la producción campesina de la cosmética natural, miel, salsas de tomate, dulces, tés y textiles.AUNAR CANAL 22.3 EN TDA Producción: Canal 10 de Río Negro. Turismo Interoceánico es un programa de difusión turística con un importante enfoque en la cultura, sus costumbres y paisajes. Con un formato documental, el programa logra una mirada estética por su alta tecnología fílmica en HD, tratamiento de sonido, imágenes con dronne y relatos emotivos.Fecha 23. En el Estadio con el arbitraje de Silvio Trucco y el VAR de Jorge Baliño.Relatos: Gustavo Kuffner y Gustavo Cima. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas en campo de juego a cargo de Germán Berghmans, Juan Ballesteros y Alejandra Martínez.Video. En abril de 2019, un devastador incendio destruyó el templo parisino y, desde entonces, su reconstrucción avanzó lentamente. Más de cuatro años después de reparaciones, las autoridades francesas confían en que podrán reabrir en octubre de 2024. ¿Qué dejó al descubierto el incendio de Notre Dame? ¿Cuáles fueron los arreglos que se hicieron? ¿Cuál fue la inversión y cómo se obtuvo el dinero? Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983. Escuchalo en Télam Digital Abro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Con la conducción de Sol Ferreyra y Leyla Bechara. El lunes 10 de julio a las 20.00, Barrios Populares.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y por Streaming en TEC y YouTube Panorama radial. Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Ahora en Spotify Lunes a domingo. Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Fecha 7. 11.00. Entrenamiento. 15.00. Clasificación.El campeonato más federal del fútbol está en la pantalla más federal.Relatos: Juan Carlos Artelino. Comentarios: Santiago Dezio. Notas en campo de juego: Guadalupe González y Patricia Baudín.En el día de su natalicio, un especial del álbum Mercedes Florecida,un tributo colectivo a la voz icónica de Mercedes Sosa. Con Mavi Díaz y Emiliana Colo Merino.En vivo desde el Centro Invernal de Tierra Mayor ubicado a 20 kilómetros de la ciudad capital de Ushuaia en la Provincia de Tierra del Fuego. La Fiesta del Invierno tiene un factor importante que es la identidad y la bajada de antorchas en el Cerro Castor es uno de los momentos esperados.Una emisión especial de "Festival País" con la conducción de María Eugenia Molinari y Marcelo Iribarne.Producción: Litus UNL Universidad del Litoral. Se trata de un programa sobre arte contemporáneo que entrecruza artistas de distintas disciplinas. El ciclo permite visibilizar, con un discurso audiovisual, a los y las jóvenes que están produciendo arte en la actualidad.Relata: Eladio Arregui. Comenta: Santiago Lucía.VIdeo. Del 29 de mayo al 2 de junio se realizó en París la Segunda Sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-2) para trabajar en el Tratado Global de Plásticos, el cual se acordó en febrero de 2022 en Nairobi, en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).Después de días de negociación, los 175 países reunidos decidieron establecer una "primera versión" del texto para la próxima reunión que se llevará a cabo en el mes de noviembre en Kenia.Fecha 7. Relatos: Luciano Kinder. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas con testimonios en boxes a cargo de Nicolás Neuss y Daniel Perriard.En el centenario del guitarrista, cantor y compositor salteño Eduardo Falú, el Centro Cultural Kirchner realiza un concierto con grandes figuras invitadas. Participan Juan Falú en guitarra y dirección artística, Lilian Saba en piano y arreglos, Marcelo Chiodi en vientos, Facundo Guevara en percusión, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Nadia Szachniuk y Juan Quintero en voces, y Carlos Martínez y Carlos Moscardini en guitarras.Con la conducción del periodista y escritor Marcelo Figueras y la visita del director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain.Podcast. La zamba que transformó un amor adolescente en rencor, pero sigue siendo un éxito de festivales. La canción Angélica habla sobre un amor frustrado de la juventud de su autor, Roberto Cambaré, quien al final de sus días no podía determinar con exactitud en qué año fue escrita, pero sí su significado.Escuchalo por Télam Digital Boletín radial. Lunes a viernes. Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. En video y por Spotify Lunes a viernes. Audio. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Ahora en Spotify Capítulo estreno. Se trata de la primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap. Esta semana recorrerán la provincia de Jujuy con paradas en: La Quiaca (lunes 10 de julio), Tilcara (martes 11 de julio), Purmamarca (miércoles 12 de julio), el Parque Nacional Calilegua (jueves 13 de julio), y la ciudad de San Salvador de Jujuy (viernes 14 de julio). La serie se emite por Televisión Pública de lunes a viernes a las 9:00 y por Pakapaka de lunes a viernes a las 14:00.Relata: Javier Vicente. Comenta: Gustavo Ger. El significado es directo: como personas somos responsables de nuestras acciones. Y nos cabe un castigo por un mal comportamiento. Si la hicimos, tendremos que pagarla. El dicho justifica penalizar o indemnizar por algún descuido o torpeza.Escuchalo por T élam Digital El Giow propone explorar distintos oficios artesanales y digitales con el propósito de compartir la experiencia de la creación, con la participación de invitados especialistas en saberes de la ciencia, el arte o la tecnología. Miralo en el canal 22.5 Televisión Digital Abierta (TDA), y Streaming Estreno, En 2019, el Museo Nacional de Bellas Artes inauguró “El canon accidental”, una exposición con perspectiva de género curada por Georgina Gluzman, fruto de su arduo y solitario trabajo de investigación a lo largo de diez años, que comenzó en su tesis doctoral. El documental reconstruye los pasos de la artista, autoridades del museo, reconocidas historiadoras y sociólogas, creadoras contemporáneas y familiares de las artistas.Es una coproducción con el Ministerio de Cultura de la Nación, realizada por la Universidad Nacional Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA). Repite viernes 14 de julio a las 14:30, sábado 15 de julio a las 7:00 y domingo 16 de julio a las 15:00Video. El estadounidense Kai Micah Mills encontró en las mascotas una alternativa para convencer a los humanos de que la vida después de la muerte es posible y fundó Cryopets. Su aparición pone luz sobre algunas conversaciones latentes: cuánto dinero está dispuestas a invertir las personas en esta posibilidad para sus mascotas y para sus seres queridos, y qué significa “resolver el problema de la muerte” para las grandes empresas tecnológicas. Este video forma parte de Futuro Inmediato, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación.Estreno. El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes de cada caso.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y por Streaming en el sitio de TEC . Disponible en YouTube: