Horacio Rodríguez Larreta: "Vamos a declarar a la educación como servicio esencial"

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, precandidatos de JxC en las PASO, presentaron en San Luis su propuesta educativa / Foto: Laura Gallo.

En vivo | Con @GerardoMorales presentamos nuestras propuestas sobre educación.https://t.co/YVtzNfco4Z — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 6, 2023

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, tras una polémica con Patricia Bullrich, motivó la presentación de la propuesta educativa de Larreta.

para que "el derecho a huelga no esté por encima del derecho de los chicos a aprender", mientras su compañero de fórmula, Gerardo Morales, expresó que "liderar no es andar a los gritos ni hacerse el bravo", sino "tomar decisiones y bancarlas, saber dialogar".Así se pronunciaron durante un actodonde presentaron diez propuestas educativas como parte de la campaña electoral rumbo a las PASO del 13 de agosto."Vamos a declarar a la educación como servicio esencial.Una escuela cerrada es una tragedia", señaló Larreta al mencionar la primera de sus iniciativas desde el Solar Histórico de esa localidad, la primera escuela en la que Domingo Sarmiento dio clases en 1826.El jefe de gobierno porteño dijo que piensa impulsar esa modificaciónque es constitucional", según resaltó.Sin embargo, al mismo tiempo sostuvo que uno de los objetivos de su eventual Gobierno será que"Nuestros hijos son rehenes de la política.Este sistema así como está no va más", amplió.Además, el precandidato que pretende representar al sector de 'las palomas' de JxC destacó queconfirman la convicción sobre "la necesidad de ir construyendo una mayoría bien sólida y amplia"."La vocación de ir sumando. En esto de ampliarnos coincidimos con Gerardo (Morales)", reiteró en alusión a la incorporación a JxC de dirigentes de otros espacios.Por su parte,al afirmar que "liderar no es andar a los gritos" sino tomar "decisiones y bancarlas, saber dialogar"."Liderar no es andar a los gritos, no es hacerse el bravo., es saber dialogar, es saber escuchar, saber afrontar decisiones. Y eso es lo que expresamos con Horacio. Es lo que necesita la república Argentina", destacó el gobernador de Jujuy.Morales buscó también diferenciarse de la dupla rival en la PASO al subrayar que tanto él como Larreta sondistritos como Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires."Integramos con Horacio una fórmula, con un espacio en JxC, con muchas características,subrayó el mandatario jujeño para contrastar ese perfil con la actualidad de Bullrich y su compañero de fórmula, Luis Petri.Entre quienes participaron del acto estuvieron el gobernador electo de San Luis, Claudio Poggi;y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.En su discurso, Larreta mencionó como objetivos en materia educativaque el "100% de las escuelas públicas ofrezcan tiempo adicional" e implementar un "nuevo método de lectura y comprensión de texto para escuelas primarias".El alcalde de CABA propuso, asimismo,y al mismo tiempo se comprometió a "trabajar para que los docentes tengan mejor tecnología".Al hablar de los docentes, postuló quey que "aquellos que trabajen" serán "reconocidos con incentivos"."Vamos a crear un marco a nivel nacional. No es lo mismo ir a trabajar que no ir", remarcó.En cuanto a la formación de maestros y profesores, Larreta dijo que su prioridad será queTambién mencionó que si llega al podersobre el funcionamiento escolar que ofrecerá "incentivos para las escuelas que mejoren".Por último, el jefe de gobierno porteño completó su decálogo de anuncios educativos con la promesa deimplementar que haya wi-fi de Internet "en cada aula del país" y "destinar el 1% del PBI a investigación y desarrollo".Esta presentación se concretósobre la cantidad de días de clase en CABA.Bullrich había dicho quey culpó por eso a "las medidas de fuerzas de los sindicatos", mientras que Acuña replicó que "este año en CABA ya tuvimos 85 días de clases".en un nuevo capítulo del duelo entre el sector de Bullrich y el de Larreta en el marco de la PASO que los enfrentará el 13 de agosto.