Argentina, en la cuenta regresiva para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda

Foto: Victoria Gesualdi.

Eltuvo este jueves el último entrenamiento abierto a la prensa en el predio de la AFA en Ezeiza, a dos semanas del inicio del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.El equipo que dirige, que el viernes 14 (a las 20.30) jugará un amistoso contra Perú en San Nicolás como despedida del país, trabajó en el gimnasio y luego con circuitos de pases en la cancha.Mientras que las arqueras realizaron tareas específicas del puesto en el campo de juego, las futbolistas se dividieron en dos equipos y realizaron un reto por tiempo, involucrando habilidades de quite, recuperación y definición en objetivos pequeños.La arquera, la única que estuvo presente en los tres Mundiales que disputó el seleccionado argentino femenino (en 2003, 2007 y 2019), en los que nunca logró un triunfo, comentó que "el equipo está bien, enfocado en lo que tiene que hacer. Son tres partidos diferentes pero tenemos la expectativa de sacar un buen resultado. Italia y Suecia tienen un gran juego aéreo, pero nosotras también tenemos lo nuestro".La jugadora de Rosario Central agregó que "para nosotras es importante que la gente empiece a ver que habrá un Mundial femenino. Estamos trabajando bien, cómodas y espero que se pueda ver en este Mundial. Ganar no es una presión, pero sí es un objetivo que nos pusimos como equipo y como grupo. Argentina viene creciendo, Ojalá que se nos dé. Y si no, seguiremos trabajando para que eso suceda".Por su parte, la defensora-que viene de lograr el tricampeonato en el Campeonato Femenino YPF con Boca Juniors- expresó que cambió "el chip muy rápido". "En lo personal, me llenó haber ganado el torneo por lo que costó, pero tuve dos días de descanso y ya estamos pensando en Italia y en el Mundial. En el Mundial pasado sacamos dos empates y ahora vamos por un triunfo pero tal vez mucha gente desconoce la realidad de la selección argentina. Para nosotras sería un paso gigante ganar un partido y ni hablar de pasar de ronda".La "Doc" Mayorga agregó que Argentina llega mucho mejor preparada a este Mundial que al anterior. "Gracias a las fechas FIFA podemos llegar con otra preparación. Hay una idea de juego y hubo crecimiento de cada jugadora en lo individual también"."Portanova tiene un gran poder de convencimiento con el grupo, nos explica todo en el campo de juego y afuera. Ahora es ajustar detalles, ver videos de rivales y trabajar para seguir creciendo", dijo Mayorga en rueda de prensa, y recordó que "yo cobraba un viático de 400 pesos y hoy el fútbol argentino es profesional así que hay una clara diferencia de cómo llegamos a este Mundial. Valoramos los años anteriores y ser parte de este proceso".La delantera, en tanto, confió que el grupo "está bien, entusiasmado y concentrado en cada entrenamiento, en lo que nos pide Germán (Portanova). Si bien hay que tener precauciones porque enfrentamos selecciones importantes, estamos enfocadas en nuestro equipo"."Larro", que estuvo en el León de México en la última temporada y se incorporará al Orlando Pride de los Estados Unidos después del Mundial, añadió que "cada vez que jugamos en Argentina sentimos el apoyo de la gente y nos hace muy bien. Esperamos disfrutar de San Nicolás en el partido de despedida y que nos acompañen".Por último, la mediocampista Lorena Benítez -quien llegó hace pocos días después de su temporada en Palmeiras de Brasil, donde compartió equipo con Yamila Rodríguez- confió que "estoy contenta de volver a estar acá, tenía muchas ganas de estar. Me venía preparando para esto, sabía que tenía que tener la cabeza en el club y hasta el último día fue así".Para la exBoca y Estudiantes de Buenos Aires, que jugó su primer Mundial en Francia 2019, “estamos en un lugar diferente a cuatro años atrás, hay jugadoras nuevas también. Hoy estamos mucho mejor y creo que estamos para hacer historia".Argentina debutará en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda contra Italia, el 24 de julio en Auckland; luego enfrentará a Sudáfrica (el 27 de julio en Dunedin); y cerrará la fase de grupos contra Suecia, tercero en el ranking de la FIFA y tercero en el Mundial de Francia 2019, el 2 de agosto en Hamilton.