Demichelis encontró el equipo en la recta final y quedó a un paso de ser campeón

Foto: Osvaldo Fantón.

El entrenador de River Plate,, encontró la base del equipo y el sistema táctico en la recta final del semestre para cumplir todos los objetivos y estar a un paso de ser campeón en su primera experiencia como técnico de un plantel profesional.Con el sistema táctico de cuatro defensores, dos volantes centrales, tres enganches y un delantero, Demichelis ideó el equipo que ganó el Superclásico, los dos mano a mano que tuvo, el pase a octavos de la Copa Libertadores y que el fin de semana podría dar la vuelta olímpica.Si bien el equipo que ganó anoche en el Más Monumental es el ideal para el entrenador, solo había jugado una vez con esa formación y fue ante Independiente en el 2-0 el 23 de abril por la 13ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.Sin embargo, con algunos retoques por los cambios a causas de las lesiones, el diseño se mantuvo en los últimos diez partidos, en especial tras el ingreso deal equipo como titular, en especial contra Boca Juniors en aquel 1-0.En cuanto al dibujo táctico de 4-2-3-1 no fue el sistema elegido en el inicio de la temporada, pero Demichelis no tardó en regresar a ese sistema que usaba Marcelo Gallardo cuando regresó de una lesión el uruguayo Nicolás de la Cruz y el equipo ganó 2-0.Pero el sistema mejoró aún más cuando, Demichelis, empezó a ubicar como punta aque tras los goles a Racing de Córdoba, Godoy Cruz y Sarmiento le ganó el puesto al venezolanoy el colombianoEl otro rasgo distintivo del equipo es la última línea actual que se fue modificando en nombres, en general por lesiones, al punto que Demichelis usó 17 formaciones diferentes en los cuatro del fondo.Pero la que más jugó es la que ayer se presentó con Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz, con ocho presentaciones y a lo sumo hubo algunos partidos donde ingresó Robert Rojas por baja de Paulo Díaz o Pírez.No es casual que de los 31 partidos que disputó el equipo en el semestre, en casi la mitad que son quince juegos,y en eso puso mucho hincapié Demichelis desde el inicio de su proceso.Otro aspecto del proceso de armado del equipo se dio cuando Demichelis organizó la, en especial en los últimos partidos.Por otro lado, el DT pudo encontrar variantes puntuales con jugadores que le resolvieron los problemas por lesiones o suspensiones como Pablo Solari, Andrés Herrera y Miguel Borja.Asimismo, el equipo encontró jugando de local un lugar de mucha comodidad ya que ganó 13 de los 14 partidos y 12 de ellos de manera consecutiva con triunfos clave como en el superclásico y ante Fluminense, de Brasil, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.Lo cierto es que Demichelis, entre ensayos y pruebas, fue encontrando el mejor equipo y el mejor rendimiento en los momentos clave del semestre cuando se pusieron en juego los objetivos más importantes de la competencia.Ahora, a falta de 4 fechas y con una amplia diferencia de puntos sobre los escoltas San Lorenzo y Talleres se puede dar el lujo de repetir el equipo y darle minutos a los juveniles tal como sucedió anoche con Claudio Echeverri, Santiago Simón y Franco Alfonso.Con este panorama, el plantel quedó concentrado en el Más Monumental de cara al partido del sábado en el Nuevo Gasómetro frente a San Lorenzo, donde el equipo tiene chances de ser campeón tal como sucedió en 1999 con Ramón Díaz y en 2015 con Gallardo.De no surgir inconvenientes, el equipo sería el mismo que le ganó a Colón por 2-0, con Armani, Casco, González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Aliendro; "Nacho" Fernández, Barco y De la Cruz; Beltrán.Al tiempo que regresará a la lista de concentrados el delantero Pablo Solari que anoche cumplió la fecha de suspensión y deberán cuidarse "Nacho" Fernández y Agustín Palavecino, quienes acumulan cuatro tarjetas amarillas.En cuanto a la actividad del equipo, hoy hubo trabajos con pelota para los que no jugaron de arranque frente a Colón y trabajos regenerativos para el resto del plantel que mañana por la tarde va a quedar concentrado nuevamente.