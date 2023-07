La Policía porteña baleó a un hombre cuando perseguía armado a su expareja

Un hombre fue baleado por policías en Saavedra cuando perseguía armado a su expareja VER VIDEO

Un hombre de 39 años fue detenido tras ser herido de dos balazos por agentes de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Saavedra, cuando éste perseguía y le gatillaba con un arma a su expareja, quien resultó ilesa porque no salieron los disparos, informaron este jueves fuentes policiales.El hecho sucedió alrededor de las 11.30 de la mañana en la calle Superí al 4200, a metros del Parque Saavedra, en el mencionado barrio del norte de la ciudad de Buenos Aires, y el hombre fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano con una herida de bala en el glúteo y otra en la zona de la clavícula y, en principio, su estado de salud es estable.El episodio, cuya la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad privada, comenzó cuandoSi bien los movimientos de ambos se pierden de cuadro, el audio de la cámara de seguridad registró que el hombre comenzó a disparar con un revólver contra la mujer y hasta se escucha que gatilla en reiteradas oportunidades sin que salieran los balazos.En cierto momento se escuchan dos disparos, pero no impactaron en la mujer, dijeron las fuentes de la investigación.Pocos segundos después, se observa la llegada de un móvil de la Comisaría Vecinal 12 A, perteneciente a la División Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR), cuyos ocupantes detienen la marcha, descienden con sus armas reglamentarias y disparan contra el agresor, que perseguía corriendo a su víctima.Tras ello,Al respecto, el titular del SAME, Alberto Crescenti, afirmó en diálogo con el canal de noticias TN que"Nos encontramos con un hombre que tenía un impacto en un miembro superior y otro inferior. Fue compensado y trasladado al Pirovano. La mujer fue llevada al hospital Zubizarreta para separarlos", indicó.Por otra parte, fuentes policiales aseguraron a Télam queAdemás, los voceros indicaron que se secuestró en la escena del hecho un revólver marca DV calibre .32, perteneciente al agresor, con carga completa de seis alvéolos y dos vainas servidas.TambiénPor su parte, el hombre baleado quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 62, a cargo de Patricia Susana Guichandut, quien dispuso una custodia policial en el Hospital Pirovano hasta tanto esté en condiciones de ser atendido.