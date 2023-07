En un giro imprevisto, la izquierda busca llegar a la presidencia del Congreso

PL quiere estar entre quienes manejan la agenda

Foto: TW @rojas_cerron

Las alianzas de Perú Libre

“Waldemar es una persona de consenso, con la que se puede dialogar. Tiene el respeto de todos. Es el candidato ideal de la izquierda” Lady Camones, expresidenta del Congreso

La sola posibilidad de negociar con FP abrió fisuras en PL

PL dio la gran sorpresa en 2021 al ganar las elecciones presidenciales con la fórmula de Castillo y Boluarte / Foto: AFP.

Perú Libre (PL), el partido de izquierda que llevó al poder al expresidente Pedro Castillo y a la actual mandataria, Dina Boluarte, se autopostuló esta semana, en un giro imprevisto que expone la fragmentación y el extraño marco de alianzas que existe en el paísA pesar de que, los expertos no descartan que el partido que se define marxista leninista logre su objetivo, incluso en alianza con la derecha.“Se está en un momento en que se dejan atrás las ideologías y se procede con pragmatismo”, dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz, uno de muchos expertos que no descartan que Cerrón llegue a la presidencia del órgano legislativo cobijado por una alianza con “adversarios naturales”.La, genera especial expectación no solo por lo difícil del manejo de un cuerpo que tiene solo 6% de aprobación popular y que día a día concentra críticas, sino porqueen caso de que renuncie o sea destituida.Perú Libre asumió la iniciativa al anunciar que intentará llegar a la titularidad del Legislativo con, un doctor en Educación de 51 años que tiene peso adicional por ser hermano del fundador y máxima figura del partido, Vladimir Cerrón, inhabilitado ahora de la acción política por haber sido condenado por corrupción.Miembros de la fuerza insinuaron que Cerrón podría aceptar un puesto en la directiva distinto a la presidencia, lo que se decantará en las negociaciones de estos días. Lo que sí es un hecho es que el partido quiere estar entre quienes manejan la agenda, lo que no logró siquiera cuando era la mayor bancada y Castillo ocupaba la jefatura de Estado.Tras el anuncio de la postulación por parte de PL,(FP), lo que representaría una confluencia formal entre dos organizaciones que se repelen ideológicamente, pero que muchas veces coinciden en puntos específicos.“Los contactos van en dirección a los afines”, dijo un parlamentario de PL, Flavio Cruz., afirmó un dirigente de FP, Miguel Torres.Según Cruz, la hipotética alianza que respaldaría a Cerrón estará construida sobre la base de lo que fue la bancada original de PL, más aliados de centroderecha, centro y otros espacios de izquierda., aseguró en una entrevista de televisión, aunque sin identificar específicamente ningún apoyo.Desde FP, Torres, pese a descartar un respaldo para que el colectivo socialista tome el mando, abrió la posibilidad de que se le dé un espacio en una mesa directiva pluralista., dijo al diario Expreso.La congresistarenunció al partido y su colegaafirmó que la supuesta pretensión de pactar con la derecha es una apuesta personal de Waldemar Cerrón., ya que, aunque muy distanciados en términos ideológicos, tuvieron varios acuerdos políticos puntuales, al punto que medios periodísticos acuñaron el términoEl fujicerronismo logró entre otras cosas, según esas interpretaciones, formar un Tribunal Constitucional próximo a FP y designar como Defensor del Pueblo a un militante de PL, Josué Gutiérrez. Además,, como el enfoque de género o la educación escolar sexual.“Waldemar es una persona de consenso, con la que se puede dialogar. Tiene el respeto de todos. Es el candidato ideal de la izquierda”, dijo la expresidenta del Congreso, próxima a las fuerzas de derecha radical que controlaron hasta ahora al Legislativo.PL, un partido marginal que tenía su gran base sobre todo en el departamento andino de Junín, dio la gran sorpresa en 2021 al ganar las elecciones presidenciales con la fórmula de Castillo y Boluarte, aunque ya en el poder el primero renunció a la militancia y la segunda fue expulsada.Bloque Magisterial (la más fiel a Castillo), Perú Democrático y Perú Bicentenario, lo que generó que FP, con 24 miembros, pasara a tener la mayor representación.Renovación Popular, ultraconservador y con mirada religiosa, y Avanza País, más interesado por la “libertad económica”. A este último pertenece al presidente saliente del Congreso, José Williams.Para Santa Cruz, sin embargo, la alianza de derecha muestra ahora fuertes fisuras, por lo que es una incógnita la forma en que se replantee la correlación de fuerzas.Según la Constitución, al no haber vicepresidente,, aunque solo como interino y con la obligación de convocar elecciones en pocos meses.“Habrá que estar atento a cómo avancen las negociaciones”, indicó Santa Cruz, para quien,, pues en las actuales circunstancias un Ejecutivo difícilmente sobrevivirá sin respaldo del Legislativo.