Un fiscal no descarta que haya un octavo detenido, pero por encubrimiento

El fiscal Jorge Gómez, uno de los que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco que ya tiene a siete personas procesadas con prisión preventiva, aseguró este jueves que si llega a haber alguna nueva detención en el marco de la causa, será por el encubrimiento del hecho."Podría haber (nuevo detenido), no muchos, pero podría haber en función de la", dijo este jueves Gómez en diálogo con el canal Crónica TV.El representante del Ministerio Público aclaró que “si hay algún detenido, en función del análisis de la prueba, no va a ser de un autor sino eventualmente, podría ser".Sobre la eventual detención de posible octavo imputado, mencionó que el Equipo Fiscal Especial (EFE)Gómez aseguró que la fiscalía cuenta cona los siete detenidos, entre ellos el esposo de la víctima César Sena y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña "Podemos decir que no hay 'una' prueba contundente, pero sí tenemos indicios convergentes que nos indican que las cosas sucedieron como las manifestamos en los hechos que se les imputaron a las siete personas que se están investigando", remarcó.Sobre los restos óseos secuestrados, Gómez informó que su colega Nelia Velázquez personalmente se trasladó a la provincia de Córdoba “para preservar la cadena de custodia” y que allí “se hará la apertura de los sobres” para el estudio genético.El fiscal explicó que primero se intentará determinar “si se puede extraer material genético de ahí, fundamentalmente porque son huesos que están calcinados y, de ser así, poder comparar con el ADN de familiares directos de Cecilia".