Riachuelo: a 15 años del fallo que marcó "un antes y un después" en la política ambiental

"Falta mucho" para una limpieza total del Riachuelo, pero hay avances

Organizaciones ambientalistas que monitorean el plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo ordenado por la Corte Suprema de Justicia hace 15 años reconocieron que "falta mucho" para que se concrete de manera total, pero valoraron esa decisión del máximo tribunal que significó "un hito" en la historia del derecho ambiental en en el país.



En su fallo de 2008, la Corte ordenó la recomposición del ambiente en la Cuenca Matanza Riachuelo y encomendó al Defensor del Pueblo de la Nación y las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Vecinos de La Boca (AVLB) y Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) la conformación de un cuerpo independiente para el control del plan de saneamiento.



"La causa Mendoza fue una mega causa ambiental, que significó un hito para la historia del derecho ambiental en la Argentina. La Corte Suprema ordenó que se controle a las empresas que vertían residuos químicos y contaminantes en la cuenca y ordenó la relocalización de las personas que veían vulnerada su salud por vivir a la vera del Riachuelo", dijo a Télam Cristian Fernández, coordinador de Asuntos Legales de FARN.



Fernández destacó la creación de una autoridad propia para el manejo cuenca donde la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional converjan para trabajar en un objetivo común, que es el saneamiento.



"En estos 15 años el balance es que hay marchas y contramarchas, avances y retrocesos. Hay situaciones en las que se ven mejoras pero quizás deberían haber llegado antes, hoy en día deberíamos estar debatiendo otros temas. Es una situación compleja. Falta mucho, falta todavía realizar muchas obras", aseguró el integrante de FARN.



El plan de saneamiento incluía el control de las más de 6.000 industrias que vertían contaminantes, la provisión de agua potable y cloacas para la población, la remoción de los basurales a cielo abierto con un sistema de gestión integral de residuos y la relocalización de la población en situación de riesgo.



"Se han realizado tareas de limpieza de toneladas de residuos sólidos en el área del río implementando una política pública de recolección de residuos en espacios previamente desatendidos y las obras de infraestructura cloacal han progresado, evitando que los desagües cloacales de la ciudad de Buenos Aires contaminen el Riachuelo", aseguró Fernández.



No obstante, según esas organizaciones los objetivos dictados por la Corte no se lograron en su totalidad ya que, por ejemplo, se crearon nuevos basurales clandestinos y se relocalizó solo al 30% de la población.



"Se necesita establecer un régimen de control y monitoreo más riguroso de los vertidos industriales, así como sancionar a las empresas que no cumplen con la normativa. También se debe acelerar la ejecución de las obras cloacales y de saneamiento de aguas, presentar planos de reconversión industrial y reubicar a las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad y riesgo", sostuvo.



El abogado también criticó que el rol de la Corte Suprema y del juzgado federal de Morón que ejecuta la sentencia "se ha ido matizando".



"La Corte había tomado un rol muy activo y con el correr de los años se fue matizando, lo mismo con el propio seguimiento de la ejecución de la sentencia", concluyó Fernández.