Palito Ortega sumó una nueva fecha en su gira despedida para abril 2024

Foto: Enrique García Medina.

"Como decía Gustavo Cerati, lo único que puedo decir es 'gracias totales'"

El "Gracias-Tour Despedida", que Palito Ortega puso en marcha hace más de un año y medio atrás, sumó una nueva fecha en el Luna Park donde precisamente comenzó la gira, que tendrá lugar el 20 de abril del año próximo, tras una extendida agenda de presentaciones en distintos puntos de la Argentina.La noticia del show, cuyas entradas estarán disponibles a partir de este viernes a las 20 en el sitio de Ticket Portal, fue dada a conocer a poco de que "El Rey" llegue por cuarta ocasión a dicho estadio porteño el viernes 21 de julio, donde ya agotó las entradas.Con esta confirmación, el tour de despedida de Ortega, que lleva una carrera de más de seis décadas en la industria musical, ya habrá superado para entonces los dos años de despliegue en la Ciudad de Buenos Aires -donde también pasó por el Teatro Colón- y en provincias como Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Santa Fe, entre otras.Ahora, las convocatorias seguirán para el; el; el; y el siguienteA poco de dar inicio a la gira, el cantante aseguró en diálogo con Télam que su adiós de los escenarios llevaba "un sentimiento profundo de gratitud hacia la gente": "Como decía Gustavo Cerati, lo único que puedo decir es 'gracias totales'", agregó."Yo siempre sentí que representé la aspiración de todos los pibes de Interior que soñaban con venir a Buenos Aires a hacer lo suyo y trascender, esos chicos del Interior que nos sentíamos bastante desanimados, porque yo llegué a Buenos Aires en una época en que pasabas por un bar con mesitas a la calle de determinados barrios y te gritaban cabecita negra", dijo en esa oportunidad.Y siguió: "Más allá de la música, que es un factor muy poderoso, siempre pensé que yo tenía que cantar para que cantara la gente. Yo no pensaba en el lucimiento personal, no pensaba en destacar y sobresalir sino que me gustaba fundirme en un coro que venía desde la gente y me sentía uno más desde el escenario. Mi repertorio son canciones con estribillos para que cante la gente, tal vez en eso haya algo que explique lo que sucedió: la gente quería cantar".Mientras, ya esta disponible en plataformas digitales y en formato CD el álbum "Gracias - En vivo Estadio Luna Park", que incluye algunos clásicos del repertorio de Palito como "Corazón contento", "Un muchacho como yo", "La felicidad", "Yo tengo fe", "Vida la vida" y "Sabor a nada", entre otros.