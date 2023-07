Dora Barrancos y Ana Buquet y un volumen sobre el feminismo de hoy en América Latina

Dora Barrancos, una de las referentes elegidas para aportar su mirada sobre la actualidad de la lucha feminista./Foto: Diego Izquierdo.

Foto: Julián Álvarez.

Como una conversación de las formas en las que se viene expresando el feminismo en los distintos países de América Latina, el libroy está disponible de forma gratuita en su biblioteca digital, reúne la mirada de la argentina Dora Barrancos y de la mexicana Ana Buquet y presenta un panorama de los escenarios que vive la región a través de las problemáticas, las demandas y las luchas sociales en las calles.De norte a sur de América Latina, ey ofrecer un registro detallado de los estallidos más relevantes de los últimos años cuando las mujeres tomaron las calles, siendo México, Chile y Argentina los más protagónicos, aunque no los únicos.Si bien cada país tiene sus particularidades históricas, sociales y de contexto y el movimiento feminista no puede definirse ni comprenderse en términos homogéneos, hay un eje que aúna toda la hondura del movimiento feminista en la región: el problema de la violencia de género y, como respuesta, las masivas movilizaciones de mujeres y disidencias para erradicar esas violencias.no sólo la masividad sino también la heterogeneidad de orígenes y pertenencias sociales de las mujeres que salen a las calles para denunciar la violencia y reclamar por una sociedad igualitaria. "En Latinoamérica nunca había pasado algo así: las mujeres saliendo a las calles, tomando plazas y avenidas, de manera simultánea, en distintas ciudades de la región. Eso está ocurriendo hoy. Se asiste a formas ampliadas de feminismos, a un despliegue inédito de las adhesiones, y con participación dominante de mujeres jóvenes, lo que dio lugar, de forma inédita, a un acontecimiento de masas", señala en el texto.En torno a México y Centroamérica,sostiene que "en este nuevo emerger del feminismo se conjugan una serie de condiciones", entre las que señala "el neoliberalismo que ha provocado la creciente precarización de grandes sectores de la población, particularmente de las mujeres" y "el avance de corrientes de derecha o ultraderecha, incluidos los grupos anti derechos, que buscan arremeter contra las conquistas de las mujeres, por ejemplo, la despenalización del aborto".Pero en su lectura, según escribe,acentuada en el periodo de la pandemia de Covid-19, más todas las formas de agresión sexual con las que las mujeres jóvenes deben lidiar en su vida cotidiana en las calles, el transporte y las aulas universitarias. Ni el espacio público ni el privado son lugares seguros para las mujeres. Este siglo XXI está marcado por uno de los problemas más fuertes y profundos que viven las mujeres de casi todo el mundo: la violencia de género"., también socióloga, historiadora y autora de obras clave para comprender la historia del feminismo y las mujeres en el país como en la región, repasa algunos hechos emblemáticos del último tiempo, desde el Ni Una Menos y la lucha por el acceso al aborto seguro, legal y gratuito en la Argentina, que recuerda así: "Una manifestación multitudinaria acompañó el acontecimiento desde las cercanías y también fueron nutridas las concentraciones en muchos lugares del país. No hay registro histórico de tamaña aglutinación por el derecho al aborto, en la que sobresalían las más jóvenes".En ese recorrido, como la mayor movilización de mujeres en la historia de Brasil conocida como "Ele não" que se posicionó contra la política conservadora y antiderechos de Jair Bolsonaro. La socióloga recupera además las movilizaciones por la paz en Colombia o las "insurgencias" de estudiantes de Chile, donde las mujeres no sólo fueron articuladoras claves de las demandas en las calles sino que destaparon prácticas de acoso y abuso al interior de los claustros.El volumen se puede descargar de forma libre y gratuita en la biblioteca digital del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169811/1/Mujeres-movilizadas.pdf . La obra compone las primeras publicaciones de la flamante colección En Movimiento de Clacso, que se propone obras de diferentes tradiciones y del pensamiento crítico y las ciencias sociales.