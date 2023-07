"A Milei se le cayó a pedazos el discurso contra la casta de la política"

Carlos Maslatón deberá ratificar o no ante el fiscal si está al tanto de irregularidades. Foto: Osvaldo Fanton.

Foto: Camila Godoy.

La contradenuncia de Milei

Las acusaciones de venta de candidaturas en LLA

El abogado liberal y exintegrante de La Libertad Avanza (LLA), Carlos Maslatón, aseguró este jueves que el precandidato presidencial de ese espacio Javier"Los hacen campaña con la transparencia resultan ser los menos éticos. La última escena del desastre es que para ser candidato la jerarquía (de LLA) te pide plata. Milei no quiso internas porque no podía hacer todo este negocio, marginó a la militancia y trajo a gente de afuera que rellenaron las listas. Todo lo que dijo sobre la casta de la política se cayó a pedazos", sostuvo Maslatón en declaraciones a la radio online FutuRock.Tras distanciarse de la conducción de Milei, Maslatón pidió al libertario que abriera la posibilidad de una competencia en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y este se negó.El abogado confirmó que declarará este jueves a las 11 en la Fiscalía Federal Electoral, en el contexto de unaEl fiscal federal con competencia electoral Ramiro González abrió ayer una investigación y citó al exmilitante de LLA para el próximo martes, sin embargo el abogado pidió un cambio de fecha para adelantar su testimonio.Dada la "gravedad institucional" de las denuncias conocidas en los últimos días, el fiscal ordenó la formación de una instrucción preliminar, "a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral", informaron fuentes judiciales.En ese contexto, el fiscal convocó a prestar declaración testimonial el próximo martes al exintegrante de ese partido, el abogado Carlos Maslatón; a la legisladora porteña, a la exmilitante de LLAy al empresario, quienes realizaron denuncias públicas de diverso tenor contra Milei y su partido, como la supuesta venta de candidaturas.En este sentido,, y acusó al espacio de implementar un mecanismo que "pervierte la actividad política".Tras conocerse la decisión judicial, Milei, aseguró este miércoles a la noche que, pero reiteró que si alguien desea ocupar un lugar en las listas del espacio "debe cubrir el financiamiento" de la fuerza política."Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña, nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos. Para cubrir una posición hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos", sostuvo Milei en declaraciones para Radio Continental.El empresario Blumberg dijo que hay gente que "pagó" para integrar las listas de LLA y acusó a Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja y Karina Milei, "armadores" de este espacio, de pedir "dinero" para conformar las nóminas electorales.. Lo más grave es que han hecho un negocio con la política", dijoen radio La Red.Milei sostuvo que Blumberg "no tiene ninguna prueba" sobre la ilegalidad de esta forma de financiamiento, y aseguró que LLA demandará al empresario "por propagar mentiras"."Vamos a iniciar acciones legales contra Blumberg y sobre quienes propagaron estas mentiras. No tienen ninguna prueba y los vamos a denunciar", aseveró.Milei replicó que Blumberg pretendía "ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla en la Feria del Libro".En Twitter el precandidato publicó un comunicado en el cual aseguró que la Argentina está "repleta de delincuentes de guante blanco, operadores a sueldo y corruptos disfrazados de moralistas"."Estamos viendo la campaña de difamación más grande de la historia argentina solamente porque venimos a plantear una Argentina distinta. Cada minuto que dedican a operarme, porque expongo los negocios de la casta, porque valoro a mi familia, o porque amo a mis perros, es proporcional al tiempo que dedican a esconder a los culpables de la decadencia nacional", sostuvo.Y acusó a Augusto Rodríguez Larreta, hermano del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta de ser "el recaudador del que nadie habla ni pregunta" e invitó a preguntar a los desarrolladores urbanos "a quién dejan la cometa por las exenciones al Código de la Ciudad".Milei lo denominó "la ruta del dinero H" y recordó la existencia del diputado de JxC por Santa Fe, Maximiliano Pullaro "al cual los propios acusan de transar con el narcotráfico"."(Carolina) Losada lo culpa de alertar a los narcos sobre los allanamientos del gobierno anterior. Todos filtran sus vínculos oscuros, pero se sacan fotos con él", afirmó Milei.no son nuevas, ya que el año pasado Maslatón -quien se reivindica como cofundador de esa fuerza- había advertido del desplazamiento de militantes pues carecían de los recursos necesarios para participar de este mecanismo de financiación."Milei, ustedes arrancaron bien en el 2021. Tenían cientos de miles de militantes, genuinos y capaces. Los volaste a todos y hoy queda claro por qué: para vender candidaturas y levantarla en pala para vos. Muy ingenuo, creías que tenías impunidad y que esto no se iba a saber", expresó Maslatón.Tras la(aquí cada uno se banca con la propia)" y agregó "el que quiere venir a ver si roba un carguito sale eyectado".Elde "las operaciones y difamaciones" en contra de Milei."Milei ya es competitivo en las 24 provincias a Presidente y Vice, lleva boleta completa a diputados y senadores nacionales en 22 provincias. En definitiva, nos atacan porque finalmente apareció un líder capaz de transformar Argentina", enfatizó Kikuchi.Sobre las acusaciones, afirmó: "No vendemos candidaturas, eso lo hace la casta. Nosotros no bajamos candidaturas, eso lo hace la casta. Nosotros no negociamos bajar nuestras listas en Intendencias de PBA. Eso es casta".Kikuchi remarcó que están trabajando en un proyecto para "sacar a la Argentina del desastre político, social y económico en que la Casta Socialista nos ha enterrado"