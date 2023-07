Cafiero llamó a avanzar en el objetivo de consolidar la sustitución de importaciones intra Mercosur

Santiago Cafiero visitó las ciudades de San Pablo y Brasilia. Foto: Florencia Downes.

El canciller Santiago Cafiero defendió el objetivo de avanzar en consolidar la sustitución de importaciones intra Mercosur y destacó que"Y atrás de ese máximo se inscribe el del Mercosur, que tuvo un comercio exterior de US$ 753.000 millones en ese año", puntualizó Cafiero quien encabezó una misión técnica y comercial del sector metalúrgico, que persiguió el objetivo de profundizar la integración industrial con Brasil y tuvo lugar en las ciudades de San Pablo y Brasilia.La comitiva estuvo integrada por empresas, cámaras sectoriales y representantes gremiales y mantuvo encuentros con autoridades del gobierno de Brasil y asociaciones privadas.Cafiero destacó a radio 10 que "una variable concreta del Mercosur es quede US$ 753.000 millones".En esa línea, contextualizó que "el año pasado la Argentina alcanzó el récord de US$ 100.000 millones en exportaciones y atrás del argentino se inscribe también el récord del Mercosur"."Implica un cambio de paradigma.y hoy se busca fortalecer regiones con autonomía estratégica y avanzar en la sustitución de importaciones de productos que podemos hacer Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para continuar avanzando en el mercado estratégico de las compras intra Mercosur", sostuvo el ministro.También expresó que "el eje en la reunión del Mercosur fue mostrar que el bloque está funcionando muy bien", y señaló que "la propuesta de Argentina es poder generar una sustitución de importaciones al interior del bloque".